До суду передали обвинувальний акт щодо підозрюваного в організації убивства черкаського журналіста Сергієнка

Прокуратура Черкаської області повідомила про передачу до суду обвинувального акту щодо ймовірних організатора та одного з виконавців викрадення та убивства журналіста Василя Сергієнка.

У повідомленні не вказуються прізвища цих людей, однак як стало відомо раніше, зараз під вартою за підозрою в організації злочину перебуває Вадим Мельник.

16 травня в Національній поліції заявили про затримання в Києві підозрюваного в організації викрадення і вбивства журналіста Василя Сергієнка. 17 травня Придніпровський районний суд Черкас обрав запобіжний захід Вадимові Мельнику у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів без можливості внесення застави.

30 травня апеляційний суд змінив запобіжний захід: замість тримання під вартою призначив Мельникові нічний домашній арешт із застосуванням електронного браслета. Відпустити Мельника мали одразу в залі суду. Однак активісти заблокували і вихід підозрюваного з камери, і самих суддів у залі засідання. Після двох годин блокування до зали повернувся слідчий і оголосив нову підозру Вадимові Мельнику – створення злочинної організації. 1 червня Придніпровський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів (до 28 липня включно) без можливості внесення застави.

4 квітня 2014 року журналіста Василя Сергієнка викрали зі власного подвір’я в Корсунь-Шевченківському Черкаської області, а наступного дня знайшли закатованим у замаскованій ямі зі сміттям у Виграївському лісі.

Василеві Сергієнку було 58 років, у Корсунь-Шевченківському в нього залишилася мати, доглядати яку за кілька років до вбивства він і приїхав із Запоріжжя. Йому посмертно присвоєне звання Герой України.

Вбивство розслідують за статтею «викрадення людини та умисне вбивство викраденої людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб».