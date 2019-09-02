Медіарух занепокоєний обшуками на «Суспільному»

Медіарух «Медіа за усвідомлений вибір» занепокоєний обшуками в Національній суспільній телерадіокомпанії України.

«Медіарух занепокоєний фактом кримінального провадження, адже станом на сьогодні «Суспільне мовлення» є єдиною медіагрупою, що не перебуває у власності олігархів та працює винятково в інтересах українських громадян», – йдеться у зверненні.

Його автори закликають слідчі органи утриматися від дій, які суспільство та міжнародна спільнота можуть сприйняти як тиск на незалежний засіб масової інформації.

«Ми наголошуємо на неприпустимості будь-яких дій, що унеможливлять нормальну роботу мовника, зокрема його ефірне мовлення чи виробництво контенту», – заявив медіарух.

Рух «Медіа за усвідомлений вибір» підкреслює, що за будь-яких обставин редакційна політика суспільного мовника має залежатися незалежною.

30 серпня Державне бюро розслідувань провело обшуки в приміщенні Національної суспільної телерадіокомпанії України. У відомстві зазначили, що слідчі дії тривали в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо «зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди».

Національна суспільна телерадіокомпанія, зі свого боку, повідомила, що з обшуками прийшли й до голови правління НСТУ Зураба Аласанії та кількох інших співробітників компанії.

Медіарух «Медіа за усвідомлений вибір» створений у лютому 2019 року. Ініціаторами створення руху стали Інститут масової інформації, ГО «Детектор медіа», Фундація «Суспільність», МГО «Інтерньюз Україна», ГО «Інститут демократії імені Пилипа Орлика» та інші.