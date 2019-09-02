Шуфрич прокоментував обшуки на «Суспільному»

Голова парламентського комітету з питань свободи слова Нестор Шуфрич («За життя») підтвердив Радіо Свобода, що був присутній у будівлі «Суспільного» у п’ятницю 30 серпня, коли там відбувалися слідчі дії.

«Хочу зазначити, що обшуки були призупинені. Вдалося знайти компроміс: працівниками національної компанії у добровільному порядку були надані документи, які цікавлять слідство. На моє запитання, чи планується проводити слідчі дії у виробничих приміщеннях, мені сказали (співробітники ДБР – ред.), що ні. На моє запитання, чи буде вилучатись відповідна техніка, мені сказали, що такого наміру немає», –сказав він.

За словами Шуфрича, наразі інформації, що слідчі дії з того часу поновлювалися, у нього немає.

30 серпня Державне бюро розслідувань провело обшуки в приміщенні Національної суспільної телерадіокомпанії України. У відомстві зазначили, що слідчі дії відбувалися в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо «зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди».

Національна суспільна телерадіокомпанія, зі свого боку, повідомила, що з обшуками прийшли й до голови правління НСТУ Зураба Аласанії та кількох інших співробітників компанії.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір після повідомлень про обшуки в приміщенні Національної суспільної телерадіокомпанії України та в помешканні голови правління НСТУ Зураба Аласанії закликав владу в Україні утриматися від тиску на державні ЗМІ.

Занепокоєння ситуацією висловили і представники руху «Медіа за усвідомлений вибір».