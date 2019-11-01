Росія хоче затягти Київ у старий капкан (огляд преси)

Україна готова купувати газ у Росії, але лише на вигідних умовах і за конкурентною ціною, заявив міністр енергетики України Олексій Оржель. «Газета по-українськи» нагадує, що Росія наполягає, щоб Україна почала купувати в неї газ, а не отримувала реверсом з Європи. Також вимагає, щоб Київ відмовився від $2,8 мільярда компенсації за недопоставлений газ для транзиту за рішенням Стокгольмського арбітражу.

«Нафтогаз» тим часом планує надіслати «Газпрому» нові позовні вимоги на $11 мільярдів. Це може стати компенсацією за припинення транзиту, говорить виконавчий директор компанії Юрій Вітренко. Україна в жодному разі не повинна йти на поступки росіянам стосовно рішення Стокгольмського арбітражу, наголошує експерт газети з енергетики Михайло Гончар​.

Якщо Кремль продавить обнулення претензій, буде катастрофа. Зі слабким «Нафтогазом» ніхто не захоче мати справу. «Газпром» пропонуватиме так зване довгострокове постачання дешевого газу під виглядом компенсації. Мовляв, відшкодують збитки в натуральному еквіваленті. Намагатимуться затягти Київ у старий капкан.

У жодному разі Україна не повинна знову купувати газ у Росії. Державна позиція не може зводитися до комерційної вигоди, наголошує експерт. Публікація називається «Маємо сильну позицію. Поступатися росіянам зараз – злочин».

«Президент дає прем’єру вказівки. Це ще один популізм» – у статті під таким заголовком «Газета по-українськи» коментує завдання Зеленського Олексію Гончаруку наступного року скоротити на 10 відсотків видатки на утримання чиновників. А зекономлені кошти направити на соціально важливі статті.

Ці вказівки експерт видання економіст Володимир Дубровський називає цілковитим популізмом. Частка грошей на держапарат у структурі бюджету – цифри невеликі. А 10 відсотків – це взагалі мізер. Отримувач субсидії чи пенсії цього не відчує. А от якість державного управління може постраждати. І це позначиться на всіх громадянах, наголошує економіст.

Він вважає, що чиновники мають отримувати високі зарплати. Дешевий бюрократ дорого коштує суспільству. Навіть якщо не братиме хабарів, то зі своєю низькою кваліфікацією наробить такого, що всім буде непереливки. Треба скорочувати не видатки, а функції чиновників. Уряд мав би скоротити субсидії підприємствам. Бо підтримувати певних приватних осіб коштом платників податків – це грабіж. Треба скорочувати витрати на утримання прокуратури, поліції. Підвищувати їхню ефективність і скорочувати штат. Експерт вважає, що даючи доручення уряду, Зеленський наслідує погану практику старих часів.

Візит делегації НАТО до України продемонстрував тенденції до зближення... і віддалення, наголошує газета «Україна молода». Видання інформує, що днями в Україні перебувала з дводенним візитом Північноатлантична рада НАТО на чолі з генсекретарем Альянсу Єнсом Столтенберґом.

Ця зустріч мала відбутися ще в середині літа, але її проведення відтермінували до часу, коли буде цілком сформована українська влада та коли вона остаточно визначиться стосовно політики відносин із Північноатлантичним блоком.

Ще на початку жовтня Андрій Загороднюк заявив, що Україна перезапускає формат співпраці з НАТО. Але не відомо, яким буде цей «новий формат», бо з табору «слуг народу» лунають різні заяви, часто такі, що суперечать одна одній. Ті з парламентських «слуг народу», яким фракція видала «ліцензію» на спілкування із ЗМІ, знову почали повторювати вже призабуту з часів Януковича фразу: «У НАТО нас не чекають». Немає чіткості і з боку уряду та найближчого оточення Зеленського, зазначає видання.

Міністр економіки Тимофій Милованов хоче знизити податковий тиск на працю. А ще він пропонує скасувати єдиний соціальний внесок і знизити податок на дохід фізичної особи. Надавати державну підтримку бізнесу тільки за умови роботи по-білому та створення достатньої кількості робочих місць.

Більшість пунктів, які пропонує міністр, можуть покращити економіку, але їх неможливо впровадити за рік, наголошує в «Газеті по-українськи» економіст В’ячеслав Черкашин. За його словами, ідея підтримувати тільки тих бізнесменів, які працюють по-білому, невдала. Це неможливо об’єктивно вирахувати, вважає експерт. Якщо реально є бажання виводити економіку з тіні, треба знизити єдиний фізичний внесок і податок на дохід фізичних осіб. Один крок тягне за собою інший. У тіні перебувають 200 мільярдів гривень зарплат, що люди отримують у конвертах. Після відбілювання економіки частина великого бізнесу припинить використовувати спрощену систему мінімізації податків.