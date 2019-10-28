Шефчович запропонував провести новий раунд газових переговорів у листопаді

Віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович запропонував провести черговий раунд тристоронніх газових переговорів з Росією та Україною у листопаді.

«Я також висунув пропозицію про проведення наступного раунду тристоронніх переговорів на рівні міністрів, на що також погодилися всі сторони. І ми будемо підбирати дату в листопаді», – заявив Шефрович на пресконференції у Брюсселі за підсумками сьогоднішньої зустрічі, повідомляє агентство «Интерфакс».

У «Нафтогазі» заявили, що «готові до продовження конструктивних переговорів в тристоронньому форматі наступного місяця – на експертному рівні і на рівні посадовців».

«Щодо майбутніх відносин у нас спільна позиція з Єврокомісією: новий контракт має бути довгостроковим та на значний обсяг. Він має бути укладений з новим оператором української ГТС, який з 1 січня 2020 року буде виведений з групи Нафтогаз. Відносини між Оператором ГТС України та Газпромом мають відповідати вимогам європейського енергетичного законодавства, яке Україна впроваджує як член Енергетичного співтовариства», – мовиться у повідомленні пресслужби компанії.

Темою переговорів є продовження довгострокового транзиту газу через Україну після 2019 року. Сторони обговорюють окремі аспекти потенційної угоди, серед яких тривалість майбутнього контракту. Росія прагне досягти домовленостей на рік, впродовж якого сподівається запустити «Північний потік-2», українська сторона наполягає на тривалому контракті. Попередня угода була укладена одразу на 10 років.

Попередні тристоронні переговори відбулися 17 липня 2018 року, 21 січня 2019 року та 19 вересня 2019 року. Як повідомляло Радіо Свобода, переговори 19 вересня «закінчилися раніше, ніж це було заплановано, причому закінчилися безрезультатно».