«Нафтогаз» пояснив, чому зараз неможливо провести відокремлення оператора ГТС

Компанія «Нафтогаз» заявляє, що негайне проведення відокремлення оператора газотранспортної системи зараз неможливе через чинний транзитний контракт з російським «Газпромом».

«Негайне проведення відокремлення оператора газотранспортної системи вимагатиме або отримання письмової згоди «Газпрому» на приєднання до контракту нового оператора, або досягнення домовленостей з «Газпромом» про внесення змін до існуючого контракту. Жоден із цих варіантів не є досяжним», – йдеться у заяві компанії.

«Нафтогаз» опублікував частини арбітражного рішення, що стосуються анбандлінгу (передачі функцій видобування газу, його транспортування і розподілу незалежним компаніям – ред.).

«Що буде, якщо провести анбандлінг зараз, і чому ті, хто наполягає на цьому, ллють воду на газпромівський млин? Ми не хочемо надавати «Газпрому» можливість достроково розірвати чинний транзитний контракт, за яким ми, зараз вимагаємо у Стокгольмі ще понад 11 мільярдів доларів США», – зазначають у компанії.

У «Нафтогазі» нагадують, що однією з позовних вимог у Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма було внесення змін до чинного контракту на транзит газу, які б дозволили «Нафтогазу» передати свої права та обов`язки за цим контрактом без письмової згоди «Газпрому» будь-якій третій особі – це мало дозволити Україні зберегти транзит газу за чинним контрактом і одночасно провести відокремлення оператора ГТС. Проте ці вимоги трибунал відхилив.

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«Тепер, щоб здійснити відокремлення, «Нафтогаз» і новий оператор ГТС мають отримати згоду «Газпрому» на приєднання незалежного оператора до чинного контракту. Отримання такої згоди є малоймовірним, враховуючи неодноразово оприлюднену позицію Газпрому», – наголошують в українській компанії.

«Нафтогаз України» здійснює повний цикл операцій розвідки та розробки родовищ, експлуатаційного та розвідувального буріння, транспортування та зберігання нафти і газу, постачання природного і скрапленого газу споживачам. Відокремлення функцій, зокрема, транспортування газу вимагає, серед іншого, так званий Третій енергопакет нормативних актів Європейського союзу, втілити які зобов’язалася й Україна. «Нафтогаз України» є одноособовим акціонером компанії «Укртрансгаз», яка займається транспортуванням газу.

Реформа «Нафтогазу» передбачає проведення демонополізації компанії. Оператор української ГТС має бути виділений в юридичну особу, не пов’язану ні з «Нафтогазом», ні з іншими підприємствами, які займаються видобутком і генерацією енергії.