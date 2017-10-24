Майбутнє «Нафтогазу»: відділення ГТС і ліквідація надбудов?

Віце-прем'єр з питань енергетики Володимир Кістіон в інтерв’ю «Економічній правді» заявив, що монополія НАК «Нафтогаз Україна» не на користь ні державі, ні споживачам. Тож щойно буде рішення Стокгольмського арбітражу в суперечці з «Газпромом», можна буде провести демонополізацію компанії, ліквідувавши її надбудови, сказав Кістіон. Та спершу слід узагалі визначитись, чи потрібен Україні «Нафтогаз» і в якому вигляді, каже голова цієї компанії Андрій Коболєв.

У минулому році НАК «Нафтогаз» отримав 22 мільярди гривень прибутку, утім, не лише завдяки менеджменту компанії, упевнений віце-прем’єр Володимир Кістіон. На думку представника уряду, що є головним акціонером цієї компанії, «99,9% тих результатів – це рішення Кабміну».

І попереду на «Нафтогаз» чекають трансформації, запевняє Кістіон. За його словами, спершу слід завершити анбандлінг: відділити оператора газотранспортної системи (ГТС – ред.), як це передбачає Третій енергопакет ЄС.

ГТС надалі слід передати держпідприємству «Магістральні газопроводи України» – це вже ухвалене урядом рішення, яке, за словами віце-прем’єра, саботується «Нафтогазом».

Це – і справді першочерговий крок, від якого виграє, у першу чергу, українська газотранспортна система, каже енергетичний експерт, колишній член Нацкомісії з регулювання енергетики Андрій Герус.

«Це вже затверджено постановою Кабінету міністрів, нічого не треба вигадувати. Кабінет міністрів видає постанови – НАК «Нафтогаз» має їх виконувати. Це питання може вирішуватись, якщо обидві сторони хочуть», – каже Герус.

Після цього, додає Кістіон, можна буде залишити НАК «Нафтогаз» як юридичну особу у сегменті газового ринку, що працюватиме як газовий дистриб'ютор на рівних умовах з іншими компаніями. Проте вже без надбудов, каже Кістіон.

«Треба уточнити: мова не йде про ліквідацію «Нафтогазу» і всіх компаній, які до нього входять. Йдеться тільки про ліквідацію надбудови. Що вона виробляє? Знаєте, скільки грошей вона витрачає на своє утримання? 1,8 мільярда гривень на рік. Це адміністративні витрати на одну тільки надбудову», – сказав Кістіон в інтерв’ю «Економічній правді».

Що чекає на «Нафтогаз»?

Відділення ГТС має бути найближчим часом, проте слід загалом визначитись щодо глобальних питань: якою є місія «Нафтогазу» і навіщо він потрібен. І лише після цього можна буде вирішувати, що далі робити з компанією, сказав, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, керівник НАК Андрій Коболєв.

«Чи потрібна компанія, яка найближчим часом буде генерувати вісім мільярдів доларів до державного бюджету тільки в податках? Чи потрібна компанія, яка може гарантувати постачання газу будь-якому споживачеві? Чи потрібна компанія, яка може розвивати український ринок послуг та сервісу для буріння, для будівництва, для компресорних станцій. Якщо так – тоді ми переходимо до питання, як це зробити. Якщо відповідь буде ні, що мене дуже здивує, тоді вся дискусія не має сенсу», – сказав Коболєв.

І поки точного рецепта щодо майбутнього «Нафтогазу» немає, всередині компанії кипить робота, каже Коболєв. Зокрема, в 2017 році очікують на 600 мільйонів кубометрів більше видобути газу, ніж минулого року, саме завдяки боротьбі з корупцією, додає він.

Проте галузь очищується із дуже великими зусиллями, перш за все, тому, що є велика кількість псевдо-бізнес-структур.

«Назву свою «улюблену» – це структура пана Фірташа, який 15 років паразитує на всьому ринку. І дуже важко прибирати тих, хто ніколи не займався бізнесом, а заробляв гроші на корупційних оборудках. І поряд із ними є велика кількість корумпованих чиновників, які отримали хабарі від тих самих «фірташів», які досі сидять, у деяких випадках, у різних цікавих кабінетах», – каже Коболєв Радіо Свобода.

Останні тижні медіа обговорювали, що між прем’єром Володимиром Гройсманом та головою «Нафтогазу» ведеться серйозне протистояння, яке може перерости у гучну війну. Скажімо, наприкінці вересня останні незалежні члени наглядової ради компанії вирішили піти у відставку, пояснивши своє рішення зривом реформ. Тим часом експерти звинувачували прем’єра у намірах підпорядкувати собі наглядову раду, розширивши її «своїми людьми».

І Кістіон у вже згаданому інтерв’ю заявив, що найближчим часом буде сформована нова наглядова рада, що розбереться у ситуації з «Нафтогазом», і «вийде з пропозицією до уряду, що потрібно зробити: чи передати акції, чи змінити менеджмент, чи інші речі».

Андрій Коболєв, коментуючи цю ситуацію, каже: уряд для «Нафтогазу» – не союзник, і не супротивник, а акціонер.

«Є певні точки зору, де ми сходимось, а є й незгоди. Але, зважаючи на те, що на шальках вагів лежать не персональні інтереси певного прізвища, а стратегічні інтереси нашої держави, я сподіваюсь, що ми знайдемо розумне рішення», – додав Коболєв.

А Гройсман як член уряду і як акціонер «Нафтогазу», безумовно, впливає на НАК, каже голова компанії. А в дискусії щодо того, якими є методи його впливу, ще потрібно буде розібратись, додав Коболєв.

Завершення реформи компанії «Нафтогаз України» дозволить Україні зберегти транзит газу, заявляв голова представництва ЄС в Україні Юґ Мінґареллі.