«Нафтогаз» – без наглядової ради: чи є загроза для реформ

Більшість членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України» подали у відставку, частина з них пояснила це «впливом уряду на компанію» та «уповільненням реформ». Керівники «Нафтогазу» попереджають, що спроби уряду вручну керувати газовим сектором можуть призвести також до збільшення корупції, відмови від співпраці з «Нафтогазом» західних банків та дефолту компанії. Раніше в уряді стверджували, що компанія є незалежною, і в її роботу Кабмін не втручається. Чимало експертів припускає, що протистояння уряду та керівників «Нафтогазу» щодо стратегії розвитку компанії може як знівелювати реформи, які тривають у галузі, так і відвернути від неї західних партнерів.

Незалежні члени наглядової ради НАК «Нафтогаз України» Пол Ворвік, Чарльз Проктор та Маркус Річардс вирішили піти у відставку. Їхні заяви про це надійшли до керівництва «Нафтогазу». Також заяву про відставку написала представниця уряду в наглядовій раді компанії Юлія Ковалів.

Пол Ворвік у своїй заяві пояснив своє рішення діями уряду, який, на його думку, намагається збільшити вплив на компанію та ставить під сумнів прогрес у реформах, якого вже було досягнуто.

«Багато подій, що сталися… а саме втручання уряду у діяльність «Укртрансгазу», включаючи рішення щодо призначень на посади…, а також до планів здійснення відокремлення (анбандлінгу).., відсутність всебічної уваги уряду до запропонованої корпоративної стратегії «групи «Нафтогаз» призвели до зростання негативних чинників, порівняно з тими очікуваннями позитивного розвитку, які ми мали під час першого засідання наглядової ради», – зазначив Ворвік.

Голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв зауважив, що вихід іноземних фахівців із наглядової ради компанії ставить під загрозу її реформування, а також б’є по репутації України на Заході.

В нас є чіткі, зрозумілі кроки для завершення реформи та недопущення відкату назад

«Припинення роботи наглядової ради може ускладнити процес залучення кредитів, вплинути на позиції компанії у міжнародних судах та посилити політичний вплив на групу. В нас є чіткі, зрозумілі кроки для завершення реформи та недопущення відкату назад: завершити запровадження плану корпоративного управління «Нафтогазу». Результатом має стати передача визначених планом управлінських повноважень від уряду до органів управління компанії. Деполітизувати питання ціни. Провести прозорий конкурс для формування нового складу наглядової ради «Нафтогазу», – пропонує голова правління компанії.

Без реформ «Нафтогазові» оголосять дефолт – керівники компанії

Окрім того, у «Нафтогазі» заявили, що фінансування від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Світового банку може бути припинене у разі зриву корпоративних реформ компанії.

«Одне із зобов’язань, прописане в договорі з ЄБРР, це виконати план корпоративних реформ, що був затверджений урядом. У разі порушення цього зобов’язання ЄБРР має право призупинити фінансування», – сказав заступник голови правління «Нафтогазу» Сергій Коновець.

За його словами, якщо буде припинено фінансування від ЄБРР, то також фінансування призупинить і Світовий банк.

«Це зобов’язання уряду, не наше. Але це впливає на наш фінансовий стан», – додав Коновець.

Директор з розвитку бізнесу «Нафтогаз України» Юрій Вітренко уточнив, що в разі порушення домовленостей з ЄБРР щодо реформування компанії, ця установа, за угодою, має право оголосити дефолт «Нафтогазові», після чого йому автоматично оголосить дефолт Світовий банк.

У ЄБРР вже висловили жаль у зв’язку з відставкою незалежних членів наглядової ради компанії. В установі також переконані, що Україна не може собі дозволити подальше зволікання з втіленням реформ.

«Другий етап трансформації «Нафтогазу» мав розпочатися вже давно. Ефективне управління надало можливість цій компанії повернутися до прибутковості і усунути значні можливості для корупції. Тепер настав час зібратися і рухатися далі шляхом реформ», – зазначають в банку.

В уряді побоювання керівників «Нафтогазу» вважають безпідставними. Так, днями віце-прем’єр України Володимир Кістіон запевнив журналістів, що уряд виконує свої зобов’язання щодо «Нафтогазу», і при цьому не перешкоджає його роботі. А 20 вересня прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду пообіцяв продовження та прискорення реформи компанії «Нафтогаз України». Також він висловив упевненість, що наглядова рада компанії оновиться і продовжить роботу.

Я гарантую, що будуть продовжені реформи і прискорені для того, щоб «Нафтогаз» був сучасною, якісною компанією

«Я гарантую, що будуть продовжені реформи і прискорені для того, щоб «Нафтогаз» був сучасною, якісною компанією, в якій впроваджено необхідні принципи корпоративного управління, щоб «Нафтогаз» припинив бути монополістом у країні, який сьогодні може диктувати будь-які умови», – сказав Гройсман на засіданні уряду.

Прем’єр також зазначив, що не допустить впливу будь-яких монополій на зміну цін на газ в Україні. Крім того, він анонсував оновлення наглядової ради «Нафтогазу» спільно з «міжнародними партнерами публічно, щоб залучити в наглядову раду максимально якісні кадри».

Звільнення членів наглядової ради «Нафтогазу» дає підстави для хвилювань, зокрема, через бажання певних посадовців «сісти на потоки», припусти в у розмові з Радіо Свобода енергетичний експерт, колишній член Нацкомісії з регулювання енергетики Андрій Герус.

Як побудована українська корупція? Політики хочуть брати під контроль фінансові потоки державних підприємств, і за їхньою допомогою фінансувати вибори та політичні проекти

«Як побудована українська корупція? Політики хочуть брати під контроль фінансові потоки державних підприємств, і за їхньою допомогою фінансувати вибори та політичні проекти. Тобто ризик такий є (із «Нафтогазом» – ред.), але треба дивитися, як ситуація розвиватиметься надалі», – пропонує Герус.

Керівник програм «Діксі Груп» Роман Ніцович, зі свого боку, пояснює складну ситуацію навколо «Нафтогазу» відсутністю у влади спільного бачення реформування компанії, зокрема того, як розділити на окремі суб’єкти потужності з видобутку, транспортування та зберігання газу. Він закликає сторони сісти за стіл переговори, щоб не допустити «відкату» реформ у газовому секторі.

«Нафтогаз України» здійснює повний цикл операцій розвідки та розробки родовищ, експлуатаційного та розвідувального буріння, транспортування та зберігання нафти і газу, постачання природного і скрапленого газу споживачам. Відокремлення функцій, зокрема, транспортування газу вимагає, серед іншого, так званий Третій енергопакет нормативних актів Європейського союзу, втілити які зобов’язалася й Україна. «Нафтогаз України» є одноособовим акціонером компанії «Укртрансгаз», яка займається транспортуванням газу.

100% акцій «Нафтогазу» належать Міністерству економічного розвитку і торгівлі.