«Нафтогаз»: зрив реформ компанії може призвести до припинення фінансування від ЄБРР

У Національній компаній «Нафтогаз» заявляють, що фінансування від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Світового банку може бути припинено у разі зриву корпоративних реформ компанії.

«Одне із зобов’язань, прописане в договорі з ЄБРР, це виконати план корпоративних реформ, що був затверджений урядом. У разі порушення цього зобов’язання ЄБРР має право призупинити фінансування», – сказав заступник голови правління «Нафтогазу» Сергій Коновець.

За його словами, якщо буде припинено фінансування від ЄБРР, то також фінансування призупинить і Світовий банк.

«Це зобов’язання уряду, не наше. Але це впливає на наш фінансовий стан», – додав Коновець.

Директор з розвитку бізнесу «Нафтогаз України» Юрій Вітренко уточнив, що в разі порушення домовленостей з ЄБРР щодо реформування компанії, ця установа, за угодою, має право оголосити дефолт «Нафтогазові», після чого йому автоматично оголосить дефолт Світовий банк.

У свою чергу в ЄБРР висловив жаль у зв’язку з відставкою незалежних членів наглядової ради компанії. В установі також переконані, що Україна не може собі дозволити подальше зволікання в реалізації реформ.

«Другий етап трансформації «Нафтогазу» мав розпочатися вже давно. Ефективне управління надало можливість цій компанії повернутися до прибутковості і усунути значні можливості для корупції. Тепер настав час зібратися і рухатися далі шляхом реформ», – зазначають в банку.

Водночас в уряді сьогодні заявили, що реформи «Нафтогазу» продовжать і прискорять.

У «Нафтогазі України» 19 вересня повідомили, що усі незалежні члени наглядової ради компанії мають намір подати у відставку через політичне втручання. У заяві компанії вказувалося, що своє рішення Пол Ворвік і Маркус Річардс пов’язують зі згортанням реформ з боку уряду.

«Нафтогаз України» здійснює повний цикл операцій розвідки та розробки родовищ, експлуатаційного та розвідувального буріння, транспортування та зберігання нафти і газу, постачання природного і скрапленого газу споживачам. Відокремлення функцій, зокрема, транспортування газу вимагає, серед іншого, так званий Третій енергопакет нормативних актів Європейського союзу, втілити які зобов’язалася й Україна. «Нафтогаз України» є одноособовим акціонером компанії «Укртрансгаз», яка займається транспортуванням газу.

100% акцій «Нафтогазу» належать Міністерству економічного розвитку і торгівлі.