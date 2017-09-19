«Нафтогаз»: усі незалежні члени наглядової ради компанії планують подати у відставку

У «Нафтогазі України» заявляють, що усі незалежні члени наглядової ради компанії мають намір подати у відставку через політичне втручання.

«Сьогодні, 19 вересня, останні незалежні члени НР «Нафтогазу» повідомили компанії про свої наміри піти у відставку. Своє рішення Пол Ворвік і Маркус Річардс пов’язують зі згортанням реформ з боку уряду», – йдеться в повідомленні.

Вказується, що у своєму листі вони зазначають, що у квітні 2017 року вони вже висловлювали урядовцям свою позицію щодо невиконання урядом плану реформування корпоративного управління «Нафтогазу».

«Незважаючи на запевнення, які були надані членам наглядової ради представниками вищого політичного керівництва України, протягом останніх п’яти місяців не сталось жодних суттєвих зрушень. Жодна з дій не була виконана. Навпаки, рівень політичного втручання у роботу Нафтогазу продовжує зростати і став, на жаль, очевидною нормою», – йдеться у листі, повідомляють в «Нафтогазі».

«Нафтогаз України» здійснює повний цикл операцій розвідки та розробки родовищ, експлуатаційного та розвідувального буріння, транспортування та зберігання нафти і газу, постачання природного і скрапленого газу споживачам. Відокремлення функцій, зокрема, транспортування газу вимагає, серед іншого, так званий Третій енергопакет нормативних актів Європейського союзу, втілити які зобов’язалася й Україна. «Нафтогаз України» є одноособовим акціонером компанії «Нафтогаз Укртрансгаз», яка займається транспортуванням газу.

100% акцій «Нафтогазу» належать Міністерству економічного розвитку і торгівлі.