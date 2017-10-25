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25 Жовтень 2017, Київ 20:02
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Ціна газу для населення має зростати – Нарбут

Ціна газу для населення має зростати – Нарбут
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0:25:14
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Із початком опалювального сезону, випадково чи ні, збіглися в часі заяви про залежність отримання чергового траншу кредиту МВФ від підвищення тарифів на газ для населення, а презентація стратегії «Нафтогазу» з публікацією інтерв’ю віце-прем’єра Володимира Кістіона про можливу ліквідацію компанії. А 25 жовтня з’явилося повідомлення під гучною назвою: «Кабмін готується забрати ГТС у «Нафтогазу» «силою». Про головні нафтогазові проблеми України у програмі «Ваша Свобода» говорили Олександр Нарбут, президент Київського інституту енергетичних досліджень та Андрій Герус, колишній член Нацкомісії з регулювання енергетики.

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