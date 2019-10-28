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28 Жовтень 2019, Київ 21:30
Новини | Економіка

Глава Міненерго розповів про газові переговори у Брюсселі

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв та міністр енергетики Олексій Оржель після газових переговорів між Європейським союзом, Росією та Україною у штаб-квартирі Єврокомісії у Брюсселі, Бельгія, 19 вересня 2019 року

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Глава Міністерства енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель назвав конструктивною тристоронню зустріч у Брюсселі, на якій обговорювали питання транзиту газу через Україну.

«Наша спільна з Єврокомісією позиція: договір повинен бути довгостроковим з чітко визначеними обсягами», – повідомив Оржель.

За словами міністра, щоб отримати незалежного оператора ГТС Україна приводить своє енергетичне законодавство у відповідність до європейського. «Вже найближчим часом Парламент повинен розглянути законопроект про анбандлінг НАК «Нафтогаз України» у другому читанні», – мовиться у повідомленні міністерства.

Як розповів Оржель журналістам після зустрічі у Брюсселі, європейські пропозиції «базуються на 10-річному контракті та на обсягах 60 (млрд кубометрів газу на рік) стабільних та 30 – змінних обсягів транспортування газу через ГТС України», повідомляє «Укрінформ».

Віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович запропонував провести черговий раунд тристоронніх газових переговорів з Росією та Україною у листопаді.

/**/ /**/ /**/ Виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко
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Темою переговорів є продовження довгострокового транзиту газу через Україну після 2019 року. Сторони обговорюють окремі аспекти потенційної угоди, серед яких тривалість майбутнього контракту. Росія прагне досягти домовленостей на рік, впродовж якого сподівається запустити «Північний потік-2», українська сторона наполягає на тривалому контракті. Попередня угода була укладена одразу на 10 років.

Попередні тристоронні переговори відбулися 17 липня 2018 року, 21 січня 2019 року та 19 вересня 2019 року. Як повідомляло Радіо Свобода, переговори 19 вересня «закінчилися раніше, ніж це було заплановано, причому закінчилися безрезультатно».

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