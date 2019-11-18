«Газпром» вимагає від України відмовитися від «претензій» задля подовження транзиту на рік

Російський газова монополія «Газпром» заявила, що спрямувала до української енергетичної компанії «Нафтогаз» пропозицію щодо подовження чинного контракту або укладення нової угоди про транзит газу через Україну протягом 2020 року. Про це йдеться в заяві російської компанії 18 листопада.

При цьому російський монополіст висуває умову: сторони повинні відмовитися від «всіх взаємних претензій у міжнародному арбітражі».

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«У пропозиції «Газпрому» сказано, що необхідними умовами подовження чинного контракту або укладення нової угоди є відмова обох сторін від усіх взаємних претензій у міжнародному арбітражі та припинення всіх судових розглядів; скасування рішення Антимонопольного комітету України про стягнення з «Газпрому» штрафу за нібито «порушення економічної конкуренції»; скасування клопотання «Нафтогазу України» про ініціювання Європейською комісією розслідування проти «Газпрому», – заявляють у російській компанії.

Крім того, йдеться в повідомленні, «Газпром» очікує на «позицію української сторони» щодо готовності напряму закуповувати газ у Росії з 2020 року.

Голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв та міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель, якому, згідно з заявою «Газпрому», надіслали копію офіційної пропозиції, наразі не коментували її публічно.

15 листопада виконавчий директор Національної акціонерної компанії «Нафтогаз» Юрій Вітренко заявив, що «Газпром» мав би продавати газ Україні на 20-25% дешевше, ніж вона закуповує його з Європи. І навіть у цьому випадку знижена ціна не компенсуватиме виплату в 3 мільярди доларів, які російський монополіст винен «Нафтогазу» за рішенням Стокгольмського арбітражу.

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«Нафтогаз» і «Газпром» після попередніх рішень Стокгольмського арбітражу, за якими в підсумку «Газпром» виявився винним «Нафтогазові» мільярди доларів, продовжують судові й арбітражні суперечки. Зокрема, «Газпром» оскаржує ті арбітражні рішення в Апеляційному суді Стокгольму (але ці розгляди не зупиняють виконання рішень арбітражу). Українська сторона, зі свого боку, вимагає від російської багатомільярдних відшкодувань у разі можливого припинення транзиту російського газу до Європи через Україну.

У Москві ж висувають як передумову переговорів про продовження транзиту так зване «взаємне врегулювання спорів», маючи на увазі відмову сторін від своїх вимог – що призвело б до втрат Україною тих багатомільярдних сум, які «Газпром» винен «Нафтогазові». Натомість у Києві нагадують, що всі спори між ними вже врегулював Стокгольмський арбітраж (і загалом на користь України).