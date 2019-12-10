Гончарук допустив «газову війну» під час продовження газових переговорів із Росією

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук допускає можливість «газової війни» з Росією під час продовження газових переговорів із Москвою. Він написав про це 10 грудня у фейсбуці, коментуючи результати зустрічі «нормандської четвірки», що відбулася 9 грудня в Парижі.

«Ми досягли своєї мети в газовому питанні – вивели питання транзиту газу за межі обговорення ситуації на Донбасі. Не домовилися про контракт, але цього і не мало відбутися в Парижі. Україна буде домовлятися про газ далі, можливо, непросто, можливо – з «газовою війною». Але ми повністю готові до цього: наші сховища наповнені, нашу логіку підтримують ЄС і рішення Стокгольмського арбітражу, а «Північний потік-2» не добудований», – написав Гончарук.

«Нам потрібен довгостроковий контракт. Ми зауважили, що борг не подаруємо. Один з варіантів, який розглядаємо – борг можемо прийняти газом», – додав голова уряду.

Раніше виконавчий директор «Нафтогазу України» Юрій Вітренко, який був у складі української делегації на зустрічах у «нормандському форматі» в Парижі, повідомив, що на переговорах між Україною і Росією не досягли ніяких домовленостей про газ.

За його словами, переговори будуть тривати, при цьому українська сторона не пішла на «обнулення» взаємних претензій із російською, як того домагається Москва.

За словами Вітренка, переговори про транзит російського газу до Європи через українську газотранспортну систему триватимуть далі і як двосторонні між Україною і Росією, і як тристоронні з участю Європейської комісії.

Газова тема була порушена в перебігу двосторонніх переговорів президентів України і Росії в перерві саміту в «нормандському форматі». Для цього у складі делегацій були міністри економіки обох країн, керівники «Нафтогазу» і російського «Газпрому».