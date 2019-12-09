ОПУ: президент підписав останній закон щодо створення незалежного оператора ГТС

Президент України Володимир Зеленський підписав останній закон, необхідний для завершення процесу створення незалежного оператора газотранспортної системи, згідно з європейськими правилами, повідомляє у понеділок Офіс президента.

Документ, зокрема, спрямований на звільнення від сплати ПДВ операції з передання новому оператору газотранспортної системи майна, необхідного для транспортування природного газу.

«Метою документа є створення належних умов для забезпечення виконання зобов’язань України щодо відокремлення діяльності з транспортування природного газу та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи за протоколом про приєднання України до договору про заснування Енергетичного співтовариства, та з урахуванням відповідних положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони», – йдеться в повідомленні.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, вказано у повідомленні.

31 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про анбандлінг «Нафтогазу». Документ передбачає, що ГТС залишиться у державній власності, однак для управління нею буде створено окрему компанію-оператора, на яку «Нафтогаз» впливати не зможе.

Анбандлінг «Нафтогазу» одна з умов, які дадуть можливість Україні могла укласти новий контракт про транзит газу з Росією за європейськими правилами, зазначав раніше глава Міненерго Олексій Оржель.

У липні компанія «Нафтогаз» заявляла, що негайне проведення відокремлення оператора газотранспортної системи зараз неможливе через чинний транзитний контракт з російським «Газпромом».

Наразі «Нафтогаз України» здійснює повний цикл операцій розвідки та розробки родовищ, експлуатаційного та розвідувального буріння, транспортування та зберігання нафти і газу, постачання природного і скрапленого газу споживачам. Відокремлення функцій, зокрема, транспортування газу вимагає, серед іншого, так званий Третій енергопакет нормативних актів Європейського союзу, втілити які зобов’язалася й Україна.

«Нафтогаз України» є одноособовим акціонером компанії «Укртрансгаз», яка займається транспортуванням газу. Реформа «Нафтогазу» передбачає проведення демонополізації компанії. Оператор української ГТС має бути виділений в юридичну особу, не пов’язану ні з «Нафтогазом», ні з іншими підприємствами, які займаються видобутком і генерацією енергії.