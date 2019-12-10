Санкції США проти «Північного потоку-2» будуть схвалені – сенатор Круз

Американські санкції, спрямовані проти російського газопроводу «Північний потік-2», мають двопартійну підтримку в обох палатах Конгресу США і стануть частиною оборонного бюджету країни. Про це в серії твітів повідомив один із ініціаторів відповідних поправок до законопроєкту, сенатор-республіканець Тед Круз.

«У найближчі дні Конгрес схвалить, а президент підпише санкції, які конкретно штрафуватимуть компанії, що беруть участь у будівництві трубопроводу. Розроблені мною у співавторстві з сенаторкою Шахін (представниця Демократичної партії Джин Шахін – ред.) законодавчі зміни підкреслюють двопартійний і двопалатний консенсус у Конгресі та в уряді, що США мають зупинити російський «Північний потік-2». Цим ми захистимо енергетичну безпеку Європи і не дозволимо Путіну отримати мільярди доларів, які можна використати для розпалювання російської агресії», – наголосив сенатор Круз.

Він також додав, що співпрацюватиме в цьому питанні з міністром фінансів Стівеном Мнучіним та держсекретарем США Майком Помпео.

На повідомлення зі США вже відреагували в компанії «Нафтогаз України».

«Санкції, які зупинять роботи з будівництва «Північного потоку-2», таки включені в законопроєкт, яким ухвалюється оборонний бюджет США. Очікуємо, що проект буде проголосований в обох палатах американського парламенту і підписаний президентом Трампом до початку Різдвяних свят… Дякуємо сенатору Крузу та сенаторці Шахін за активну і незламну позицію, яка захищає не лише енергетичну безпеку Європи, а і трансатлантичне партнерство», – вказав у своєму коментарі «Нафтогаз».

13 листопада парламент Німеччини ухвалив поправки до газової директиви Євросоюзу. Згідно з документом, компанія-оператор газопроводу «Північний потік-2» повинна бути незалежною від російського «Газпрому», а 50% потужностей газопроводу мають резервуватися для альтернативних постачальників газу.

Уряди України, США, Польщі і країни Балтії називають новий російський газогін загрозою європейській енергетичній безпеці. Німеччина, яка є одним з вигодоотримувачів проєкту, стверджує, що український транзит збережеться і після його запуску.