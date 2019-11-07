Україна працює для зупинки «Північного потоку-2» попри дії Німеччини – Качка

Попри кроки Німеччини для виведення російського газогону «Північний потік-2», що йтиме в обхід України, з-під дії антимонопольного законодавства ЄС, Україна і ще низка європейських держав можуть зупинити проєкт іншими способами, заявив заступник міністра з розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства – торговий представник України Тарас Качка.

«Дії уряду Німеччини щодо «Північного потоку-2» зрештою призведуть до того, що Україна, Польща, країни Балтії й інші європейські держави заблокують проєкт іншими способами. По суті, триває спроба зберегти стару модель ринку газу, в якому Росія – такий собі динозавр», – сказав посадовець.

З іншого боку, додає він, газовий сектор України став значно динамічніший за російський, він розвивається саме унаслідок російської агресії та кризових явищ.

Нещодавно Данія, що була країною, яка найдовше блокувала проходження російського газогону «Північний потік-2» дном Балтійського моря, погодилася на його прокладання на своєму шельфі.

Уряди України, США, Польщі і країни Балтії називають новий російський газогін загрозою європейській енергетичній безпеці. Німеччина, яка є одним з вигодоотримувачів проєкту, стверджує, що український транзит збережеться і після його запуску.

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Російський газогін планують добудувати наприкінці 2020 року. Разом із іншими російськими транзитними газогонами він дасть змогу перебрати на себе майже весь обсяг газу, який нині проходить Україною і приносить їй суттєві доходи, близько 3% від усього ВВП держави, пояснюють експерти.

Проєкт «Північний потік-2» після добудови другої лінії газогону зможе забезпечити транзит до ЄС 55 мільярдів кубометрів російського газу на рік.

США заявили, що розглядають будь-які кроки, щоб припинити російський газотранспортний проєкт, бо він загрожує національній безпеці країн Європи, які є союзниками Сполучених Штатів.