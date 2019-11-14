Парламент Німеччини ухвалив поправки до газової директиви Євросоюзу

Парламент Німеччини 13 листопада ухвалив поправки до газової директиви Євросоюзу, що стосуються проєкту газопроводу «Північний потік-2». Згідно з документом, компанія-оператор газопроводу повинна бути незалежною від російського «Газпрому», а 50% потужностей «Північного потоку-2» мають резервуватися для альтернативних постачальників газу.

Уряди України, США, Польщі і країни Балтії називають новий російський газогін загрозою європейській енергетичній безпеці. Німеччина, яка є одним з вигодоотримувачів проєкту, стверджує, що український транзит збережеться і після його запуску.

Російський газогін планують добудувати наприкінці 2020 року. Разом із іншими російськими транзитними газогонами він дасть змогу перебрати на себе майже весь обсяг газу, який нині проходить Україною і приносить їй суттєві доходи, близько 3% від усього ВВП держави, пояснюють експерти.

Проєкт «Північний потік-2» після добудови другої лінії газогону зможе забезпечити транзит до ЄС 55 мільярдів кубометрів російського газу на рік.

США заявили, що розглядають будь-які кроки, щоб припинити російський газотранспортний проєкт, бо він загрожує національній безпеці країн Європи, які є союзниками Сполучених Штатів.