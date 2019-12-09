Вітренко розповів про результати переговорів про газ у Парижі

Виконавчий директор «Нафтогазу України» Юрій Вітренко, який перебуває у складі української делегації на зустрічах у «нормандському форматі» в Парижі, розповів журналістам, які результати переговорів між Україною і Росією про газ.

За його словами, сторони не досягли ніяких домовленостей, і переговори будуть тривати, при цьому українська сторона не пішла на «обнулення» взаємних претензій із російською, як того домагається Москва.

«Ми домовилися продовжувати домовлятися», – сказав він.

За словами Вітренка, переговори про транзит російського газу до Європи через українську газотранспортну систему триватимуть далі і як двосторонні між Україною і Росією, і як тристоронні з участю Європейської комісії.

Щодо «обнулення» взаємних претензій він наголосив: «Ми нічого не «обнулюємо». Ми, навпаки, аргументовано пояснили, чому наша позиція про необхідність виконання рішень арбітражів є дійсно законною і чому рішення арбітражів є остаточними і обов’язковими для виконання».

Тим часом російське видання «Коммерсант», навпаки, стверджує з посиланням на свою інформацію, що Україна і Росія вже домовилися про транзит російського газу українською територією, хоча тут же наводить згадані слова Вітренка про необхідність подальших переговорів.

Газова тема була порушена в перебігу двосторонніх переговорів президентів України і Росії в перерві саміту в «нормандському форматі», що відбувається у столиці Франції Парижі. Для цього у складі делегацій були міністри економіки обох країн, керівники «Нафтогазу» і російського «Газпрому».

Наразі після закінчення двосторонньої зустрічі поновилися переговори лідерів усієї «нормандської четвірки» – президентів України, Франції, Росії і канцлера Німеччини. Головна тема – припинення війни, яку Росія веде проти України на Донбасі. Після завершення саміту очікують на прес-конференцію чотирьох лідерів і оголошення спільної заяви.