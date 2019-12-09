Аваков похвалив Зеленського за позицію на «нормандській» зустрічі

Глава міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков в кулуарах Єлисейського палацу під час зустрічі в «нормандському» форматі похвалив президента України Володимира Зеленського за позицію на переговорах.

«Робоча атмосфера, все добре. Президент Зеленський молодець, дуже жорстко і правильно тримає позицію. Зради немає», - сказав він у коментарі BBC News Україна.

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Відповідаючи на питання про те, як він оцінює хід переговорів за п'ятибальною шкалою, Аваков відповів, що на чотири.

«Зараз ще йде розмова. Я думаю ви почуєте результати. Я ж не голуб, ні? Тому я кажу, що поки все йде дуже правильно з державницької позиції», - каже міністр на відео, яке публікує Громадське.



Близько 22:00 прес-секретар українського президента Юлія Мендель повідомила у своєму твіттері, що зустріч Володимира Зеленського й президента Росії Володимира Путіна в Парижі завершена.

Про те, що зустріч лідерів «нормандської четвірки»​ була перервана заради перемовин Путіна й Зеленського тет-а-тет Офіс президента повідомив близько дев’ятої.



Перед переговорами «нормандської четвірки» відбулися двосторонні зустрічі, зокрема, президент України Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Анґелою Меркель і президентом Франції Емманюелем Макроном.

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Наприкінці листопада Зеленський повідомив, що лідери країн «нормандського формату» обговорюватимуть «повернення всіх українських полонених», припинення вогню, контроль над українсько-російським кордоном та місцеві вибори на непідконтрольній українській владі території Донецької та Луганської областей.

Востаннє переговори лідерів «нормандської четвірки» відбулися 19 жовтня 2016 року в столиці Німеччини Берліні. Тодішній президент України Петро Порошенко, президент Франції Франсуа Олланд, президент Росії Володимир Путін та канцлер Німеччини Анґела Меркель домовилися, зокрема, про відведення військ у районі Станиці Луганської і Золотого в Луганській області й Петрівського на Донеччині. Ці завдання реалізовані впродовж літа – осені 2019 року.