Зеленський закінчив зустріч з Макроном

Офіс Президента України повідомив про завершення двосторонньої зустрічі президента Володимира Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Розмова глав держав відбулася в Парижі, одразу перед першою за три роки зустріччю лідерів «нормандської четвірки».

В ній, крім Зеленського й Макрона, також беруть участь канцлер Німеччини Анґела Меркель і президент Росії Володимир Путін.

Представники президента України уточнюють, що це перша двостороння зустріч у рамках перемовин, запланованих сьогодні для напрацювання бачення щодо завершення війни на Донбасі.

«Еммануель Макрон як сторона, що приймає, ознайомив Володимира Зеленського зі сценарієм та форматом проведення переговорів», - йдеться в повідомленні офісу Зеленського.

Також сьогодні заплановані двосторонні зустрічі Володимира Зеленського з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Росії Володимиром Путіним, а також зустріч чотирьох лідерів.

Пізніше запланована прес-конференція за результатами перемовин у Нормандському форматі.

Тим часом, біля Офісу президента України відучора триває акція, учасники якої вимагають від Володимира Зеленського не робити кроків до капітуляції України та не йти на компроміси з Кремлем щодо легалізації російських гібридних сил на Донбасі.

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Наприкінці листопада Зеленський повідомив, що лідери країн «нормандського формату» обговорюватимуть «повернення всіх українських полонених», припинення вогню, контроль над українсько-російським кордоном та місцеві вибори на непідконтрольній українській владі території Донецької та Луганської областей.

Востаннє переговори лідерів «нормандської четвірки» відбулися 19 жовтня 2016 року в столиці Німеччини Берліні. Тодішній президент України Петро Порошенко, президент Франції Франсуа Олланд, президент Росії Володимир Путін та канцлер Німеччини Анґела Меркель домовилися, зокрема, про відведення військ у районі Станиці Луганської і Золотого в Луганській області й Петрівського на Донеччині. Ці завдання реалізовані впродовж літа – осені 2019 року.