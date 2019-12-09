Акція на Банковій у Києві проходить без порушень – МВС

Акція у центрі Києва біля будівлі Офісу президента України на вулиці Банковій проходить без порушень, повідомило Міністерство внутрішніх справ на сторінці у Twitter.

«На Банковій продовжується акція. Ми вдячні учасникам за дотримання закону. Наші хлопці забезпечують правопорядок у центрі столиці. Якщо у вас виникли якісь запитання, будь ласка, зверніться до них», – йдеться в повідомленні.

Оцінки щодо кількості учасників правоохоронці не вказали.

Напередодні ввечері протестувальники розгорнули намети під президентською канцелярією. Частина з них залишилася у наметах на ніч. Активісти заявляють, що прийшли під президентську канцелярію, щоб не допустити здачі національних інтересів під час сьогоднішньої зустрічі у «нормандському форматі» в Парижі.

9 грудня відбудеться перша за три роки зустріч лідерів «нормандської четвірки». Президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Анґела Меркель та президент Росії Володимир Путін проведуть переговори в столиці Франції.