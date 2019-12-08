Біля Офісу президента відбувається акція «Нічна варта на Банковій», учасники встановили намети

Біля Офісу президента України в Києві відбувається акція «Нічна варта на Банковій». Мітингарі встановили намети.

За словами кореспондента Радіо Свобода, на місці подій перебуває близько трьох тисяч людей. МВС заявляє про двох тисяч учасників акції.

Перед цим на майдані Незалежності відбулася акція під гаслом «Червоні лінії для Зе». Її учасники закликали президента України Володимира Зеленського не порушувати національні інтереси України під зустрічі лідерів «нормандського формату» у столиці Франції Парижі 9 грудня.