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08 грудня 2019, Київ 22:10
Новини | Політика

Біля Офісу президента відбувається акція «Нічна варта на Банковій», учасники встановили намети

Мітинг біля Офісу президента України, Київ, 8 грудня 2019 року

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Біля Офісу президента України в Києві відбувається акція «Нічна варта на Банковій». Мітингарі встановили намети.

За словами кореспондента Радіо Свобода, на місці подій перебуває близько трьох тисяч людей. МВС заявляє про двох тисяч учасників акції.

Перед цим на майдані Незалежності відбулася акція під гаслом «Червоні лінії для Зе». Її учасники закликали президента України Володимира Зеленського не порушувати національні інтереси України під зустрічі лідерів «нормандського формату» у столиці Франції Парижі 9 грудня.

Протест на Майдані: активісти й опозиція окреслили «червоні лінії» для «нормандської зустрічі» – відео
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Протест на Майдані: активісти й опозиція окреслили «червоні лінії» для «нормандської зустрічі» – відео

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