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08 грудня 2019, Київ 14:34
Новини | Політика

У Києві відбувається акція «Червоні лінії для Зе»

Акції під гаслом «Зупинимо капітуляцію!» відбуваються в Україні вже кілька місяців

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Акція під гаслом «Червоні лінії для Зе» відбувається в Києві. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, на майдан Незалежності перед початком призначеного на 13:00 мітингу зібралися близько двох тисяч людей, число учасників зростає.

На акції наразі не видно партійних прапорів, переважають національні знамена та прапори окремих громадських об’єднань, приміром, «Самооборони Майдану».

До проведення 8 грудня, в переддень «нормандського саміту» в Парижі, попереджувальної акції закликали раніше цього тижня лідери трьох парламентських фракцій. Вони звернулися до президента України Володимира Зеленського зі спільною заявою.

«Заяву щодо недопущення порушення національних інтересів України» підписали лідери політичної партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко, партії «Голос» Святослав Вакарчук та Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

/**/ /**/ Петро Порошенко (ц), Юлія Тимошенко (п) спільно зі Святославом Вакарчуком звернулися до Володимира Зеленського (л)
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Політики оприлюднили п’ять «червоних ліній», «порушення яких завдасть непоправної шкоди Україні».

«1. Жодних компромісів щодо унітарної держави і ніякої федералізації.
2. Жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу.
3. Жодних політичний дій, зокрема виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки і деокупації. Зокрема, виведення російських військ, роззброєння незаконних збройних формувань, встановлення контролю над державним кордоном.
4. Жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму в Україну.
5. Жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії», – такими є вимоги лідерів трьох фракцій.

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Зустріч «нормандської четвірки» відбудеться 9 грудня в Парижі за участі лідерів України, Німеччини, Франції і Росії. Востаннє такі переговори відбувалися в жовтні 2016 року.

Володимир Зеленський і Володимир Путін 9 грудня в Парижі вперше зустрінуться особисто, раніше вони спілкувалися лише по телефону.

/**/ /**/ Учасники віча «Зупинимо капітуляцію!» із червоною лінією на обличчях під час здійснення «обходу» урядового кварталу. Київ, 6 жовтня 2019 року
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