Особиста зустріч Путіна і Зеленського «обов’язково відбудеться» – Пєсков

Речник Кремля Дмитро Пєсков стверджує, що під час саміту в «нормандському форматі» в Парижі 9 грудня «обов’язково відбудеться» особиста зустріч президентів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського.

З такими твердженнями Пєсков виступив на телеканалі «Россия 1». За його словами, точний формат двосторонньої зустрічі буде визначений пізніше.

Саміт у «нормандському форматі» – це зустріч лідерів чотирьох держав, Франції, Німеччини, Росії та України, присвячений російсько-українським відносинам, в першу чергу врегулюванню конфлікту на Донбасі. Українська сторона раніше не підтверджувала домовленості про те, що Путін і Зеленський проведуть переговори також удвох, без лідерів Німеччини і Франції. Кілька українських політиків закликали Зеленського цього не робити.

Помічник Путіна Юрій Ушаков також у неділю заявив, що є «намір» організувати двосторонню зустріч, яка, за його словами, може тривати від 30 хвилин до півтори години. Про можливу зустріч Путіна й Зеленського сказав також міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. У Києві заяви російських представників поки не коментували.

Пєсков також згадав про необхідність вирішити питання з транзитом газу через Україну. Лавров сказав, що в Росії готові до повноформатного відновлення відносин з Україною.

Путін і Зеленський 9 грудня в Парижі вперше зустрінуться особисто, раніше вони спілкувалися лише по телефону.

Перед узгодженням дати зустрічі в «нормандському форматі» Україна пішла на ряд поступок, в тому числі погодилася з так званою «формулою Штайнмаєра» про порядок проведення виборів у непідконтрольних зараз Україні районах Донбасу. Опозиція критикує Зеленського за поступки. Президент України стверджує, що необхідно спробувати домовитися з Росією про мирне врегулювання конфлікту.

Україна звинувачує Росію в окупації районів Донецької та Луганської областей, а Росія стверджує, що там має місце внутрішньоукраїнський конфлікт між сепаратистами і владою в Києві. Німеччина і Франція наполягають на реалізації Мінських угод, які передбачають особливий статус окремих районів Донбасу в складі України.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.