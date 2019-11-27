Павло Казарін: «Популіст рано чи пізно зраджує свого виборця або країну»

(Рубрика «Точка зору»)

Забудьте про більшість

В Україні є «секта свідків ідеального виборця». Ці люди обожнюють обивателя. Вірять у «серм'яжну правду». «Маленька людина» для них ‒ це носій фінальної правди, духу свободи та ідеалів процвітання.

Насправді, приналежність до більшості не означає зовсім нічого. Більшість завжди складається з ситуативних меншин і здатна розколюватися на групи будь-якого розміру. Вона може помилятися. Може бути інфантильною. Може недооцінювати ризики. Вона може бути якою завгодно ‒ і будь-які спроби поставити «маленьку людину» на етичний п'єдестал найчастіше закінчуються погано.

До того ж природа будь-якої корупції полягає в тому, що від неї програють усі, але по трохи, а виграють не всі ‒ але багато. І ці мало хто готові інвестувати у громадську думку. Саме ту, яка, врешті-решт, буде готова бити по руках тих, хто стане намагатися навести лад.

Саме тому немає ніякого ідеального рецепта політичної кар'єри.

Популіст рано чи пізно зраджує

Наш світ влаштований складно. Він вимагає складних знань і складних рішень. І дуже часто рецепт лікування країни вимагає непопулярних кроків. А тому будь-який політик-популіст рано чи пізно постає перед дуже простим вибором: або він зраджує свого виборця, або він зраджує країну.

Остання соціологія досить показова. Українські громадяни не хочуть приватизації, ринку землі та легалізації азартного бізнесу. Ті, хто наживається на нинішній ситуації, зуміли продати їм ці ідеї. І тепер обивателі готові голосувати за тих, хто свідомо обкрадає їх усіх.

При цьому ті ж самі українські обивателі підтримують переговори з Москвою, розведення військ і вірять у досяжність миру. І нікого не бентежить той факт, що за все це доведеться платити Росії ціну, яку вона попросить. Вітчизняний обиватель переконаний у тому, що Київ на переговорах просто не був готовий підбирати інтонації. А якщо підбере ‒ все повернеться на круги своя.

Різниця між ідіотами і негідниками не настільки вже й важлива

Більшість ‒ це завжди об'єкт чужих маніпуляцій. Немає ніякої «невидимої руки» на ринку думок. Маючи бажання та старанність, можна продати обивателю будь-яку ідею. Можна посіяти в ньому зерна будь-яких сумнівів. Можна переконати його голосувати за людей із найнижчими цілями та завданнями. І той, хто пропонуватиме країні гіркі пігулки ‒ завжди програє торговцям солодким плацебо.

А тому я не люблю посилання на більшість. Будь-які розмови про неї завжди віддають спекуляцією. Суспільство може бути інфантильним ‒ і не варто сприймати його бажання як істину в фінальній інстанції.

Ті, хто стверджує зворотне, або нічого не розуміють, або все розуміють і роблять це усвідомлено.

Але різниця між ідіотами і негідниками не настільки вже й важлива, якщо міряти наслідками.

Павло Казарін –​ оглядач Крим.Реалії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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