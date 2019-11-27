Напередодні зустрічі в Парижі. Окупований Крим залишається в тіні «нормандської четвірки»

(Рубрика «Точка зору»)

Офіс президента Володимира Зеленського та Міністерство закордонних справ України готуються до зустрічі держав-учасниць «Нормандської четвірки», яка має відбутися в Парижі на початку наступного місяця. Кремль тиснутиме на Київ, вимагаючи «особливого статусу» для окупованих районів Донбасу та фактичну згоду з анексією Криму.

Востаннє «нормандська четвірка», в якій, окрім України та Росії беруть участь Франція та Німеччина, збиралася ще в 2016 році. Щоб розблокувати підготовку до нинішнього саміту, Офісу президента Володимира Зеленського довелося узгодити так звану «формулу Штайнмаєра» і провести розведення сил на трьох ділянках уздовж лінії фронту на Донбасі.

Сам факт проведення зустрічі на найвищому рівні не гарантує того, що Кремль припинить агресію проти України. Російський президент Володимир Путін на саміті просуватиме дві установки: «особливий статус» для ОРДЛО без виведення російських військ і, як мінімум, початок переговорів щодо зняття з Криму торгової та водної блокади. Російські дипломати будуть проти згадування захопленого півострова в підсумкових документах (якщо такі будуть підписані), але пов'язані з Кримом сюжети неодмінно спливуть під час особистих бесід учасників саміту.

Головне запитання полягає в тому, що зробить Москва, якщо Київ відмовиться іти на істотні поступки щодо Донбасу та анексованого Криму? У разі відмови в хід, як зазвичай, піде військовий шантаж. Кремль тиснутиме з боку півострова (можливі спроби блокування Одеси) та з боку окупованих районів Донбасу. Судячи з контексту, в росіян є якийсь «план Б», який передбачає реанімацію проєкту «Новоросія», але вже в якійсь новій редакції.

Окупація Криму загрожує безпеці всієї Європи

Українське військове командування звертає увагу західних партнерів, що анексія півострова загрожує безпеці всієї Європи. Начальник Генерального штабу ‒ головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак, перебуваючи в Брюсселі, сказав, що повернення анексованого Криму під контроль Києва можливе тільки при активному сприянні цивілізованого товариства.

За його словами, Захід має розуміти, для чого саме Росія захопила український півострів. «Крим ‒ це Україна, і ні в якому разі не можна про це забувати. Повернути Крим можна тільки разом, щоб ви (Захід) нам допомогли, щоб ваші бізнесмени туди не їхали. Щоб ви розуміли ‒ Крим Росії потрібний зовсім не як місце для відпочинку росіян. Він розглядається як російська потужна база, яка покликана «кошмарити» всю Європу та північну Африку, і дати їм, росіянам, можливість панувати вже в Середземному морі», ‒ сказав український генерал.

Руслан Хомчак нагадав, що Росія намагається перетворити не тільки Азовське море, а й Чорноморський басейн загалом на власні внутрішні води. Київ і європейські партнери не стануть заплющувати на це очі, попередив генерал.

«Звісно, там є Туреччина, яка цього не дозволить, яким би чином Росія не хотіла б з ними зблизитися. Там є країни НАТО ‒ Румунія та Болгарія. З начальником штабу Румунії у нас була щойно розмова, він повністю підтримує співпрацю з нами. Тому Чорне море найближчим часом буде регіоном, де різні сили випробовуватимуть свої можливості та своє терпіння», ‒ зазначив Руслан Хомчак.

Аналогічні занепокоєння напередодні паризького саміту висловив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін. Він попередив теперішнє керівництво країни та європейських партнерів, що Кремлю потрібний не тільки Крим, але й весь український південь. «Для впливу на Близький Схід, Середземне море та Африку Росії потрібний не тільки Крим, але й весь український південь. Вона буде дуже послідовно працювати над отриманням контролю над ним. Запобігти цьому є одним з наших головних завдань», ‒ написав дипломат на своїй сторінці у твітері.

Те, що росіяни повернули Києву захоплені кораблі, свідчить тільки про намір Володимира Путіна вдавати перед Парижем і Берліном уявний конструктив, а не про плани припинити агресію.

Кремль готується до війни і проти держав-членів НАТО

В реальності російська влада систематично готується до війни проти України та держав-членів НАТО. Буквально щотижня з'являються свідчення про те, що Москва не має наміру обмежуватися Кримом і окупованою частиною Донбасу. Володимир Путін ініціював відмову Росії від норм міжнародного права, які захищають жертв міжнародних збройних конфліктів. Простіше кажучи, російська влада розширює собі поле для військово-дипломатичних маневрів на випадок подальшої агресії проти інших країн.

Про те, що в Кремлі повністю не відмовилися від ідеї «Новоросії», днями розповів Едуард Матюха ‒ колишній «народний мер» окупованої Горлівки, який виявився співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. За його свідченнями, ще торік в окупаційній адміністрації в ОРДЛО обговорювалася перспектива відновлення проєкту «Новоросія» з подальшим кидком на Крим із боку окупованих районів Донбасу.

«Такі плани були отримані мною з різних джерел. Серед них військова операція із захоплення Харківської області, Одеської області та створення сухопутного коридору з території Росії до півострова Крим», ‒ розповів розвідник в інтерв'ю телеканалу «1+1».

Кремль може реалізувати відразу кілька тактичних планів, використовуючи захоплений півострів і ОРДЛО як військово-політичні плацдарми. У будь-якому випадку урядам Франції та Німеччини треба розуміти, що Володимира Путіна не цікавлять анексований Крим чи окупований Донбас самі собою. Кінцева мета Москви, починаючи з 2014 року, залишається незмінною ‒ поступовий демонтаж української державності.

Сергій Стельмах – кримський політоглядач (ім'я та прізвище автора змінені з міркувань безпеки)

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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