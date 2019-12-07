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07 грудня 2019, Київ 15:46
Новини | Політика

Зеленський скликав закрите засідання РНБО перед переговорами у Парижі

Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський скликав засідання Ради національної безпеки та оборони напередодні початку саміту у «нормандському форматі». Про це повідомляється на фейсбук-сторінці офісу президента.

За цими даними, засідання РНБО відбувається на Банковій у закритому режимі.

Про рішення провести сьогодні засідання Ради повідомив у четвер секретар РНБО Олексій Данилов.

Зустріч у «нормандському форматі» запланована на 9 грудня у столиці Франції. Востаннє такі переговори відбувалися в жовтні 2016 року. Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що лідери країн «нормандської четвірки» обговорять повернення полонених, припинення вогню, контроль над українсько-російським кордоном і вибори на Донбасі.

/**/ /**/ Учасники віча «Зупинимо капітуляцію!» із червоною лінією на обличчях під час здійснення «обходу» урядового кварталу. Київ, 6 жовтня 2019 року
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