Зеленський перед «нормандською зустріччю» заявив, що хоче обміну «всіх на всіх» із Росією

Президент України Володимир Зеленський заявив, що чекає «великого» обміну утримуваними особами між Україною і Росією в форматі «всіх на всіх». Про це він сказав на спільному з прем’єром Швеції брифінгу в Києві 4 грудня.

Як зазначив Зеленський, йому б хотілося, щоб всі українські політв’язні «зустрічали Новий рік вдома».

«Моряків, політичних полонених ми повернули, але не всіх. Для мене це важливе гуманітарне, дуже особисте питання. Я справді хочу великого звільнення, яке має назву «обмін всіх на всіх». Мене цікавлять всі наші, щоб вони були вдома», – сказав Володимир Зеленський за підсумками переговорів із прем’єр-міністром Швеції Стефаном Левеном у Києві.

Зеленський сподівається обговорити, в тому числі, це питання на майбутньому «нормандському саміті» в Парижі.

Зустріч в «нормандському форматі» повинна відбутися 9 грудня в столиці Франції. Востаннє такі переговори відбувалися в жовтні 2016 року. Раніше Зеленський заявляв, що лідери країн «нормандської четвірки» обговорять повернення полонених, припинення вогню, контроль над українсько-російським кордоном і вибори на Донбасі.

За інформацією українського омбудсмена Людмили Денісової, на сьогодні 115 осіб вважають політичними в’язнями.

Востаннє «великий обмін» утримуваними особами між Україною і Росією відбувся 7 вересня.