«Нормандський саміт»: у чому небезпека першої особистої зустрічі Путіна та Зеленського

9 грудня має відбутися зустріч «нормандської четвірки». Яким буде результат? Що президент Росії Володимир Путін вимагає від президента України Володимира Зеленського? Про це – у матеріалі журналістів проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

Про що президент України буде говорити з президентом Росії під час першої зустрічі – такі запитання Володимиру Зеленському почали ставити ще після першого туру президентських виборів у березні 2019 року. Ось як він тоді описував можливу розмову.

Я йому скажу: ну, нарешті ви повернули наші території. Скільки готові ще компенсувати грошей

«Я йому скажу: ну, нарешті ви повернули наші території. Скільки готові ще компенсувати грошей за те, що відібрали наші території? І допомагали людям, які брали участь в ескалації Криму і Донбасу, і допомагали їм на усьому їхньому страшному, жорстокому, огидному шляху», – відповів тоді президент України Володимир Зеленський.

Насправді Зеленський і Путін вже кілька разів розмовляли. Щоправда, поки лише телефоном. Але дзвінки були не безрезультатними. Після таких переговорів додому повернулися 35 українців, серед яких – полонені моряки і політичні в’язні.

Ще одна тема телефонних переговорів між Путіним і Зеленським – повернення катерів, захоплених росіянами в районі Керченської протоки в 2018-му. Два бронекатери і буксир «Яни Капу» повернулися в порт Очакова 20 листопада. Хоча попри домовленості, до цієї теми Зеленському та Путіну довелося повернутися ще раз.

«Немає всього технічного обладнання, яке було. Ми проговорили з президентом, щоб російська сторона повернула все, що було до цього. Можна й більше, але хоча б наше», – зазначив президент.

Наскільки продуктивною буде перша особиста зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Український президент не приховує, про що хоче говорити на «нормандському саміті».

На українсько-російському кордоні з нашого боку повинні бути українські прикордонники. Відбутись повне припинення вогню

«Ми всі розуміємо, що на українсько-російському кордоні з нашого боку повинні бути українські прикордонники. Відбутись повне припинення вогню. Виведення іноземних військових формувань. Має статись обмін полоненими, щоб всі наші громадяни повернулись додому. І проведення виборів має відбутись не під дулами кулеметів, а за українським законодавством. Все це ми будемо обговорювати на зустрічі в «нормандському форматі», – заявив Зеленський.

А ось чому Володимир Путін погодився на поїздку в Париж? Політичні оглядачі вважають – серед цілей, які ставить перед собою президент Російської Федерації – бажання схилити Зеленського до прямих переговорів з лідерами угруповань «ЛНР» та «ДНР». Подібним чином Кремль діяв із Південною Осетією та Абхазією в Грузії, а також – з невизнаним Придністров’ям у Молдові.

Легітимізація режимів, створених Кремлем, є важливою зовнішньополітичною задачею Москви

«Легітимізація режимів, створених Кремлем, є важливою зовнішньополітичною задачею Москви, тому що вона дозволяє, з одного боку, вважатися посередником у конфлікті, а з іншого боку, вона фактично дезактивує бажання колишніх радянських республік йти до Європи. Вона робить ці країни «вічними інвалідами» Європи. Таким «інвалідом» вже по суті стала Молдова, таким «інвалідом» стала Грузія, таким «інвалідом», якщо Володимир Зеленський погодиться на умови Володимир Путіна, поза сумнівом, стане Україна і з цього кола вже не буде вороття», – переконаний політичний оглядач Віталій Портников.

Зустрічей у «нормандському форматі» не проводили вже понад три роки. Цього разу президенти, можливо, не обмежаться лише чотиристоронніми переговорами Україна-Росія-Німеччина-Франція. І в Києві, і в Москві вже заявили – готові до окремої зустрічі – тет-а-тет. На думку українських дипломатів, така розмова необхідна.

Там має бути такий момент істини, який покаже новообраній владі, особисто президенту Зеленському, що це за персонаж

«Там має бути такий момент істини, який покаже новообраній владі, особисто президенту Зеленському, що це за персонаж з того боку. І почути від нього його реальну позицію. Тому що від цього остаточно все залежить. Ухвалюватиме рішення Путін. Розуміти це дуже важливо для того, щоб ухвалити рішення нам. Якщо будуть виставлені такі умови, які ми виконати не можемо – значить треба шукати інший шлях», – зазначає директор дипломатичної академії при МЗС України Сергій Корсунський.

Та є в такому форматі переговорів і певний ризик.

Путін – досвідчений чекіст. Після зустрічі з Путіним Віктор Янукович погодився загальмувати європейську інтеграцію України

«Путін – досвідчений чекіст, який з такими клієнтами, як Володимир Зеленський, провів майже все життя, намагаючись їх або завербувати, або залякати. Ми знаємо, що Путін залякував керівників пострадянського простору, яких навіть не можна порівняти з Володимиром Зеленським. Після зустрічі з Путіним Віктор Янукович погодився загальмувати європейську інтеграцію України, після зустрічі з Путіним президент Вірменії Серж Саргсян відмовився від європейської інтеграції Вірменії, він відмовився від Угоди про асоціацію, він погодився з підписанням Угоди про вступ Вірменії до Євразійського економічного союзу, про що навіть і думки не було до цієї зустрічі, при чому він вирішив це одноосібно», – зазначає Віталій Портников.

Президент Путін вже озвучував своє ставлення до Володимира Зеленського і навіть хвалив його. Ось тільки говорив він зовсім не про політичні якості колеги.

Одна справа – когось грати, а інша справа бути кимось. Він поки себе ніяк не проявив

«Я пам’ятаю його виступи на КВН в Москві десь у 2000-х роках. Все це було талановито і смішно. Судячи з усього, він хороший фахівець в тій області, в якій досі працював – він хороший актор. Але одна справа когось грати, а інша справа бути кимось. Він поки себе ніяк не проявив. Поживемо – побачимо, подивимося», – сказав президент Російської Федерації Володимир Путін.

За час свого президентства Володимир Зеленський відвідав вже понад десять країн. Зустрічався з лідерами США, Франції, Японії, Туреччини. Однак, на думку, українських дипломатів, політичний досвід під час переговорів із Путіним – не головне.

Тут важливіше не досвід, скільки підготуватися дуже добре. І йому, я думаю, тут потрібна не лише професійна підготовка, скільки саме психологічна

«У нас досі були досвідчені політики, але обміну полоненими не було. А тепер є. Ми поступилися нашими інтересами? Ні. У нас були досвідчені політики, але розведення не було. Розвели війська? Тут важливіше не досвід, скільки підготуватися дуже добре. І йому, я думаю, тут потрібна не лише професійна підготовка, скільки саме психологічна. Тому що витримати тиск росіян дуже важко», – наголошує Сергій Корсунський.

Зустріч лідерів «нормандської четвірки» запланована на 9 грудня. У Міністерстві закордонних справ України раніше заявляли – цей саміт, можливо, остання спроба виконати Мінські угоди із врегулювання ситуації на Донбасі.

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