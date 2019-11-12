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12 листопада 2019, Київ 23:37
Політика

Олександр Турчинов про «мирний план Зеленського» і доктрину Руху опору капітуляції

Олександр Турчинов, секретар Ради національної безпеки і оборони України з грудня 2014 по травень 2019 року.

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Олександр Турчинов – колишній секретар РНБО (з грудня 2014-го по травень 2019 року​) , голова Верховної Ради України і виконувач обов'язків президента України у 2014 році після втечі Віктора Януковича – прокоментував на прохання Радіо Свобода «мирні пропозиції» нинішнього президента України Володимира Зеленського і запропоновану Рухом опору капітуляції «Українську доктрину безпеки і миру».

Акція Руху опору капітуляції у Києві. 29 жовтня 2019 року
Акція Руху опору капітуляції у Києві. 29 жовтня 2019 року

– Чи має Українська доктрина безпеки і миру політичну і практичну цінність?

– Безумовно. «Українська доктрина безпеки і миру» розроблена професором Володимиром Василенком та іншими відомими громадськими діячами України, які увійшли до Руху опору капітуляції, є достатньо професійно підготовленим і якісним документом.

Більше того, ця доктрина повністю вписується в українське законодавство і є логічним продовженням закону про деокупацію Донбасу.

– Чи можна вважати Доктрину реальною альтернативою «формулі Штайнмаєра» і «мирному планові Зеленського» ?

«Формула Штайнмаєра» – це фейк, який Росія, починаючи з 2016 року, намагалася використовувати для просування своїх інтересів

– Не існує такого документа, як «формула Штайнмаєра». Це фейк, який Росія, починаючи з 2016 року, намагалася використовувати для просування своїх інтересів, зокрема, легалізації окупаційних адміністрацій на Донбасі.

Тобто ніколи не існувало офіційного документа, підписаного Штайнмаєром (колишнім головою МЗС Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром; нині він президент Німеччини – ред.), який можна було б підтягнути під цю назву.

Тим більше, до вересня 2019 року ніякі подібні ініціативи не опрацьовувалися і не підтримувалася українською стороною.

Відносно «мирного плану Зеленського», я ніколи не зустрічав такого документа у публічному доступі

Відносно «мирного плану Зеленського», то я хотів би його проаналізувати, але я ніколи не зустрічав такого документа у публічному доступі. Також я не чув про рішення РНБО або будь-який інший президентський акт відповідного змісту.

Не вважаю коректним і можливим проводити аналіз такого важливого питання на підставі фрагментів публічних заяв чи прес-конференцій.

– Чи можна Доктрину, запропоновану Рухом опору капітуляції, використати як аргумент для зміцнення позицій України у переговорах із Заходом щодо стримування російської агресії?

– Безумовно, цю Доктрину можна використовувати в перемовах із Заходом, але для цього вона повинна набути офіційного статусу.

/**/ /**/ Тисячі людей на Майдані Незалежності у Києві під час акції «Ні капітуляції!» у День захисника України. Київ, 14 жовтня 2019 року
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«Рух опору капітуляції» пропонує висунути Росії консолідовану претензію як країні-агресору

– Чи реально створити консолідовану претензію до Росії як агресора? Якщо так, то яке це може мати значення?

– Не тільки реально – це необхідно зробити, і така робота була давно розпочата. Відповідне доручення було надане Міністерству юстиції та іншим державним установам, ще починаючи з 2014 року.

Російська Федерація має відповідати за свої злочини, захоплені території Донбасу та Криму

Російська Федерація має відповідати за свої злочини, захоплені території Донбасу та Криму, за кров і життя тисяч українців.

Росія, безумовно, несе повну відповідальність за багатомільярдні збитки, завдані Україні. І, після звільнення територій, буде зобов’язана це компенсувати.

– Який вплив на переговори могло б мати те, якби президент Зеленський, дослухавшись до пропозицій «Руху опору капітуляції», відмовився розділяти питання деокупації Донбасу і Криму?

– На жаль, одночасно ці питання вирішити достатньо складно. У цьому аспекті Доктрина потребує уточнення.

Для забезпечення деокупації захоплених територій потрібен чіткий алгоритм дій.

Розпочати потрібно з Донбасу, і переходити до деокупації Криму лише після виведення російських військ і відновлення контролю над східним кордоном України.

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    Ірина Штогрін

    Редактор інформаційних програм Радіо Свобода з жовтня 2007 року. Редактор спецпроектів «Із архівів КДБ», «Сандармох», «Донецький аеропорт», «Українська Гельсінська група», «Голодомор», «Ті, хто знає» та інших. Ведуча та редактор телевізійного проекту «Ми разом». Автор ідеї та укладач документальної книги «АД 242». Автор ідеї, режисер та продюсер документального фільму «СІЧ». Працювала коментатором редакції культура Всесвітньої служби Радіо Україна Національної телерадіокомпанії, головним редактором служби новин радіостанції «Наше радіо», редактором проекту Міжнародної організації з міграції щодо протидії торгівлі людьми. Закінчила філософський факультет Ростовського університету. Пройшла бімедіальний курс з теле- та радіожурналістики Інтерньюз-Україна та кілька навчальних курсів «IREX ПроМедіа». 

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