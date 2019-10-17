Рада створила ТСК з питань відновлення територіальної цілісності України

Верховна Рада 17 жовтня створила Тимчасову слідчу комісію з питань формування і реалізації державної політики щодо відновлення територіальної цілісності та забезпечення суверенітету України. Відповідне рішення підтримали 316 народних депутатів.

До складу комісії, ввійшли 12 народних депутатів. Очолив ТСК голова фракції «Голос» Сергій Рахманін, його заступником призначили Олександра Корнієнка, який є заступником голови фракції «Слуги народу».

До комісії увійшли ще сім представників «Слуги народу» – Давид Арахамія, Мар'яна Безугла, Ігор Герасименко, Олександр Завітневич, Микита Потураєв, Максим Ткаченко, Богдан Яременко. «Європейську солідарність» у комісії представлятиме Ірина Геращенко, «Батьківщину» – Сергій Соболєв, депутатську групу «За майбутнє» – Дмитро Лубінець.

У 2014 році Росія анексувала Крим, а підтримувані нею бойовики окупували частину території Донбасу.