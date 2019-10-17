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17 Жовтень 2019, Київ 19:41
Новини | Політика

Рада створила ТСК з питань відновлення територіальної цілісності України

Очолив ТСК голова фракції «Голос» Сергій Рахманін

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Верховна Рада 17 жовтня створила Тимчасову слідчу комісію з питань формування і реалізації державної політики щодо відновлення територіальної цілісності та забезпечення суверенітету України. Відповідне рішення підтримали 316 народних депутатів.

До складу комісії, ввійшли 12 народних депутатів. Очолив ТСК голова фракції «Голос» Сергій Рахманін, його заступником призначили Олександра Корнієнка, який є заступником голови фракції «Слуги народу».

До комісії увійшли ще сім представників «Слуги народу» – Давид Арахамія, Мар'яна Безугла, Ігор Герасименко, Олександр Завітневич, Микита Потураєв, Максим Ткаченко, Богдан Яременко. «Європейську солідарність» у комісії представлятиме Ірина Геращенко, «Батьківщину» – Сергій Соболєв, депутатську групу «За майбутнє» – Дмитро Лубінець.

/**/ /**/ /**/ Знак пішохідного переходу неподалік руїн Донецького аеропорту, 13 жовтня 2015 року
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