Бажання Зеленського не відповідають реаліям – Росія про Крим у «нормандському форматі»

Намір президента України Володимира Зеленського використати переговори в «нормандському форматі» для обговорення питання Криму нереалістичний, заявив заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко російській агенції ТАСС.

«Нормандський формат був створений для вирішення конфлікту на південному сході України. Для якихось інших речей він не призначений. Бажання президента України трохи не відповідають тим реаліям, які склалися за останні п'ять років, що минули з моменту створення формату», – сказав Руденко.

«Тему Криму ми обговорювати ніде не будемо: ні в нормандському форматі, ні на будь-яких інших майданчиках. Це питання для нас закрите назавжди», – додав російський дипломат.

Раніше 10 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що питання про деокупацію Криму поки залишається лише в «санкційному форматі» обговорення на міжнародних майданчиках. Він хоче повернути кримське питання до порядку денного з поновленням переговорів у «нормандському форматі».

9 жовтня Зеленський в ексклюзивному коментарі проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» сказав, що «формули деокупації для Криму не існує» і без міжнародних партнерів деокупація півострова неможлива.

Український півострів Крим окупований Росією з лютого-березня 2014 року. Москва називає це «відновленням історичної справедливості», більшість країн світу не визнає анексії Криму. США, Євросоюз, Канада, Україна та інші країни запровадили проти Росії санкції через окупацію та анексію півострова.