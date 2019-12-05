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05 грудня 2019, Київ 07:35
Новини | Політика

Зеленський скличе закрите засідання РНБО перед зустріччю у «нормандському форматі»

Зеленський проведе засідання РНБО

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Президент України Володимир Зеленський має намір провести закрите засідання РНБО в суботу, 7 грудня, напередодні зустрічі «нормандської четвірки» у Парижі. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данилов.

«Зеленський в середу провів нараду з представниками органів сектору безпеки і оборони України. За підсумками наради ухвалене рішення провести в суботу, 7 грудня, закрите засідання Ради національної безпеки і оборони України», – мовиться в повідомленні.

/**/ /**/ Президент України Володимир Зеленський, праворуч, і російський президент Володимир Путін (фотоколаж)
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Зустріч в «нормандському форматі» повинна відбутися 9 грудня в столиці Франції. Востаннє такі переговори відбувалися в жовтні 2016 року. Раніше Зеленський заявляв, що лідери країн «нормандської четвірки» обговорять повернення полонених, припинення вогню, контроль над українсько-російським кордоном і вибори на Донбасі.

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