Зеленський скличе закрите засідання РНБО перед зустріччю у «нормандському форматі»

Президент України Володимир Зеленський має намір провести закрите засідання РНБО в суботу, 7 грудня, напередодні зустрічі «нормандської четвірки» у Парижі. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данилов.

«Зеленський в середу провів нараду з представниками органів сектору безпеки і оборони України. За підсумками наради ухвалене рішення провести в суботу, 7 грудня, закрите засідання Ради національної безпеки і оборони України», – мовиться в повідомленні.

Зустріч в «нормандському форматі» повинна відбутися 9 грудня в столиці Франції. Востаннє такі переговори відбувалися в жовтні 2016 року. Раніше Зеленський заявляв, що лідери країн «нормандської четвірки» обговорять повернення полонених, припинення вогню, контроль над українсько-російським кордоном і вибори на Донбасі.