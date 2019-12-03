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Без слов «на временной основе», с уже прописанной «формулой Штайнмайера», без требований о «выводе всех незаконных военных формирований с техникой» из ОРДЛО. Виктор Медведчук недавно подал в Раду новый законопроект об «особом статусе» Донбасса в преддверии истечения срока действия старого закона – 31 декабря.

Почему Медведчук подал новый законопроект до «нормандской встречи»? Насколько поправки отвечают «Минску»? И на каком основании ОРДЛО вообще должны получить особый статус в составе унитарной Украины?

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили политический эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля и политолог, доцент КНУ им. Тараса Шевченко Петр Олещук.

– Петр, какая цель этого законопроекта? Неоднократно спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил, что никакого нового закона об особом статусе до «нормандской встречи» принимать не будут. И практически в преддверии встречи партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» подает свой вариант законопроекта.

Петр Олещук: Я думаю, цель, в первую очередь, связана с попыткой перехватить инициативу у партии власти. Они таким образом играют на опережение, вносят законопроект первыми, чтобы сейчас стимулировать обсуждение этого законопроекта в публичном пространстве. Тем более, что сейчас они претендуют на нишу главной оппозиции к Зеленскому и его партии.

Самое главное для них – это политическая война с партией «Слуга народа» за восточный электорат страны. Поскольку у них по сути больше нет конкурентов на Востоке.

– То есть, эта игра в долгую? Ничего конкретного они не рассчитывали добиться, подав этот законопроект?

Петр Олещук: Я не думаю: что кто-то всерьез рассчитывал, что партия «Слуга народа» допустит принятие какого-то законопроекта, имея монобольшинство, кроме своего собственного. Поскольку для них это принципиальный вопрос. И они не буду голосовать за другие законопроекты.

Для ОПЗЖ важно застолбить первыми за собой эту нишу главного миротворца, в чем они будут входить в конкуренцию со «Слуга народа»

Но для ОПЗЖ важно застолбить первыми за собой эту нишу главного миротворца, в чем они будут входить в прямую конкуренцию с партией «Слуга народа».

– Я перечислю новеллы этого законопроекта. Самое главное, что бросается в глаза, в сравнительной таблице двух законопроектов, что исчезают слова «временно», «на временной основе». То есть, подразумевается, что этот особый статус будет действовать на постоянной основе. Владимир, как считаете, зачем? И насколько это оправдано Минскими соглашениями?

Владимир Воля: В предложениях Медведчука по внесению изменений в существующий закон закрепить формулировку так называемой «формулы Штайнмайера». Этот закон даже не столь важен с точки зрения будущего Украины и ОРДЛО, сколько с точки зрения пиара.

Обратите внимание на то, что будет 9 декабря в Париже. Помощник президента России Песков сказал, что будет «субстантивный разговор». Не стоит выстраивать завышенные ожидания от этой встречи. Когда стало понятно, что Путин согласился на эту встречу, он возмущался, что с украинской стороны звучат заявления о возможном выходе из вторых Минских соглашения.

Поэтому, эта встреча в Париже во многом будет встречей, на которой будет решаться вопрос судьбы вторых Минских соглашений. Для России это будет в контексте принуждения Украины, чтобы она подтвердила приверженность Минским соглашениям. Зеленский говорит, что саммит это уже победа. То есть, речь не идет о каких-то стратегических прорывных вещах.

– Владимир, вы видите, что это «на постоянной основе» не временный порядок осуществления местной власти, а это в духе Минских соглашений?

Владимир Воля: В духе Минских соглашений есть слова «на постоянной основе закрепить в процессе конституционной реформы особенности самоуправления». И здесь есть разночтения в словосочетаниях, которые используются.

Если Медведчук и вечно «Оппозиционная платформа», и в России, и в ОРДЛО используют формулировку «особый статус», то в Украине и в тексте Минских соглашений словосочетания «особенности самоуправления». И если там, опуская тонкости звучания этих формулировок, говорят об особом статусе, и это автоматом получается, Донецкой и Луганской области. То в законе, который существует в Украине, и в Минских соглашениях речь идет об отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

– Петр, этот закон об особенностях самоуправления был подан президентом Петром Порошенко, 16 сентября 2014 года. Там шла речь о временном порядке местного самоуправления. Команда Виктора Медведчука внесла некие новеллы. Что изменилось? Почему и то не противоречит Минску, и это?

Петр Олещук: Есть Минск-1, есть Минск-2. Первая редакция закона была принята после подписания Минских соглашений. Далее была битва за Дебальцево, в этих условиях была проведена очередная встреча в «нормандском формате». Там были приняты соглашения, которые мы называем Минск-2, но которые официально позиционируются как комплекс мер. Нечто расширяющее и дополняющее Минские соглашения.

Там действительно указано, что соответствующий статус должен быть разработан и утвержден на постоянной основе. Подтверждением этого является указание в Минских соглашениях на изменение в Конституцию. Изменения в Конституцию предполагает нечто основательное. Но разные возможности для трактования остаются и стороны этим продолжают пользоваться.

Закрепление особого порядка самоуправления или даже особого статуса на постоянной основе не означает, что он должен быть неизменным.

– Но прописано в чем особый статус территории: культурная, языковая самостоятельность, экономическая.

Петр Олещук: А что это означает, например, языковое самоопределение? Оно может осуществляться в рамках хартии о языках национальных меньшинств. Может осуществляться на основании других принципов. Пока нет конкретного наполнения, говорить о чем-то сложно.

– В этом законе об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО идет речь о языковой свободе в судебной, общественной системе. Это противоречит закону о языковой политике в Украине.

Если предположить, что этот закон проголосовали, это открывает возможности обратиться в Конституционный суд

Петр Олещук: Да. Это ставит вопрос о том, что даже если предположить, что этот закон проголосовали, это открывает возможности обратиться в Конституционный суд по поводу его конституционности. И есть много примеров, когда Конституционный суд отменял законы.

– Если суд признает этот закон неконституционным и отменит его, на этих территориях восстанавливается обычный порядок на этих территориях.

Петр Олещук: Да. И если предположить, что согласно Минским соглашениям мы вносим норму в Конституцию об особом порядке самоуправления. Но это не означает, что отсюда проистекает автоматически особые языковые преференции или прочее. На самом деле, это все может только запутать ситуацию, а не ее решить.

– Петр, нужен ли в целом закон об особом статусе, по вашему мнению? Стоит ли на него соглашаться Украине как компромисс, в урегулировании конфликта на Донбассе? На ум приходит Крым, у которого статус автономной республики.

Петр Олещук: Это сложный вопрос. Я не вижу основания для особо статуса Донбасса. Нельзя проводить какой-то особый статус по границам линии фронта. Ведь никакого принципиального отличия между, например, Краматорском, Донецком или Горловкой нет.

– А почему у Крыма был особый статус?

Петр Олещук: Крым это отдельная тема. На самом деле, никто ему не предоставлял особый статус. Украину поставили перед фактом на момент распада Советского Союза. В период позднего Союза были проекты нового союзного договора, который бы предусматривал изменение количества республик. Из-за целого ряда политических внутренних и внешних причин Украина это приняла. Хотя этот статус был своеобразен. Нельзя сказать, что статус Крыма решительно отличался от статуса любой украинской области, если исходить из украинского законодательства.

Проблема не в каком-то статусе, а в факте российского присутствия на территории Украины. На основании этого присутствия можно придумывать какие-то статусы. Но никакой особой внутренней причины, не связанной с войной, чтобы предоставлять особый статус именно этим районам, нет.

– Владимир, стоит ли вообще дебатировать «особый статус»?

Владимир Воля: Не дебатировать его не получится, это есть в тексте Минских соглашений. По факту, есть дебаты на постоянной основе относительно формата этих особенностей самоуправления. По характеру этих положений это либо федеративная территория, или намек на конфедерацию. В любом случае эти параметры для Украины неприемлемы.

Украина должна добиваться пересмотра Минских соглашений.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроєкту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите)

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