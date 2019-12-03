Російський газ може стати парадним входом для Росії в Україну (огляд преси)

«Російський газ може стати парадним входом для Росії в Україну» – у статті під такою назвою експерт «Газета по-українськи» політолог Михайло Басараб стверджує, що за допомогою газу Росія корумпує демократичні еліти України та європейських держав.

Монопольний вплив Росії на будь-яку сферу суспільного життя дає додаткові важелі тиску та шантажу. Класичним прикладом є Харківські угоди. Зеленський має виконувати передвиборчі обіцянки. Для цього потрібен ресурс. І дешевий російський газ може тут стати в нагоді. Однак, це вкотре дасть Москві можливість впливати на політику України та підривати її суверенітет.

Газета «День» нагадує, що вже менше від тижня залишилося до зустрічі лідерів України, Росії, Німеччини та Франції в межах «нормандського формату» 9 грудня. Чим можуть завершитися ці переговори? Прогнози обережні. Особливо, коли російська сторона час від часу вкидає інформацію про можливу зустріч тет-а-тет Володимира Зеленського і Володимира Путіна, або про те, що одним із пунктів переговорів будуть газові питання.

Утім, розкривати карти перед 9 грудня навряд чи хтось буде – головне, щоб на Банковій були готові до різних сценаріїв розвитку подій у Парижі. У будь-якому разі молодій команді варто перед поїздкою добре вивчити уроки новітньої історії, радять газетярі.

Саме в переддень зустрічі в столиці Франції виповнюється 25 років Будапештському меморандуму, який в Україні після початку російської агресії згадують особливо часто.

З одного боку, цей договір не забезпечив суверенітет і територіальну цілісність України, а з іншого – це фактично єдиний документ, під яким стоять підписи і українців, і росіян, і американців, і британців (пізніше приєдналися також французи і китайці). Що важливо знати українській владі перед зустріччю в «норманському форматі», йдеться в матеріалі «Ні гарантій, ні безпеки…»

Газета «День» коментує нещодавно оприлюднений акт Кабміну щодо оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, який передбачає вкотре створити нові міністерства, об’єднати деякі з них, перейменувати старі.

Експерти видання стверджують, що цим актом вперто послідовно продовжено багаторічну даремну роботу в рамках реалізації різного штибу адміністративних реформ, концепцій та стратегій реформування державного управління. Ці реформи і стратегії формувалися кожною новою владою.

Кожна нова влада скасовувала або заплющувала очі на реформи і стратегії попередників і впроваджувала, на їхню думку, нову адмінреформу, абсолютно ідентичну за змістом заходів. Нічого нового немає і в новій постанові Кабінету міністрів, яка, за змістом нагадує експертам адмінреформу Януковича.

Крім витрат на реорганізацію перепризначення чиновників, зачищення від професійних принципових кадрів та приймання на їхні місця безвольних, некомпетентних але відданих осіб, це нічого не дасть.

Будуть знову сформовані міністерства з новими абревіатурами, які фактично нічим не відрізнятимуться від попередніх. Може якась оптимізація і відбудеться, але зайва робота обов’язково відновиться.

Із цього дописувачі роблять висновок: поки що ефективної влади в Україні немає, і сама вона не спроможна себе перетворити на ефективну. Про це стверджується в статті «Руїни» можуть вбити, або Чому Україні важливо відійти від імітації реформування державної влади».

Про те, чому Сербії не дуже вдається «гра» в нейтральність, розповідає газета «День». Видання нагадує, що офіційно Сербія є нейтральною, позаблоковою країною. Але на практиці Белград усе більше дрейфує в бік Москви. Спільні військові навчання, узгоджені голосування в міжнародних організаціях...

У статті «Труднощі позаблоковості» авторка Наталя Іщенко наголошує, що приклад Сербії є наочною та яскравою ілюстрацією того, якою може бути політика багатовекторності в сучасному світі, і наскільки вона здатна забезпечити реальний геополітичний нейтралітет.

Газета «Україна молода» коментує заяву голови Держдуми Росії В’ячеслава Володіна про загрозу «виходу» низки областей зі складу України.

У статті «Не обмовка за Фрейдом: реакція українських політиків на скандальну заяву глави Держдуми РФ» видання пише, що в Путіна на умі, те у Володіна на язиці. Вони вже все прорахували: скільки й які області України будуть розгойдувати, щоб відірвати їх для себе.

Водночас поки не існує сценаріїв, які дозволять протидіяти спробам Росії розколоти Україну. Та й запланована в Україні приватизація чималої кількості стратегічних підприємств навряд чи зміцнить економіку та обороноздатність держави, наголошує видання.