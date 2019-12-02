Зеленський: «Я не погоджуся піти з війною на Донбас»

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що не хоче «йти з війною на Донбас». Він сказав про це, відповідаючи на запитання, що буде робити в разі провалу переговорів «нормандської четвірки», в інтерв’ю західним ЗМІ Der Spiegel, Le Monde, Time і Gazera Wyborcza.

«Я не погоджуся піти з війною на Донбас. Я знаю, є багато гарячих голів, особливо тих, що виходять на вулиці і кажуть: «Давайте підемо битися і повернемо Донбас!» Але якою ціною? Це інша історія життя і землі. І я цього не зроблю. Якщо це не задовольняє суспільство, тоді прийде новий лідер, який задовольнить ці вимоги. Але я ніколи не зроблю цього, бо моя позиція в житті – бути людиною передусім. І я не можу послати їх туди. Як? Скільки з них загине? Сотні тисяч, а потім почнеться повномасштабна війна в Україні, а потім і у всій Європі», – сказав Зеленський.

Він також наголосив, що позиція України щодо місцевих виборів в окремих районах Донецької й Луганської областей (ОРДЛО) полягає у тому, що вони можуть відбуватися лише за українським законодавством.

Щодо питання про контроль над кордоном із Росією, Зеленський назвав його «найскладнішим».

«Якщо ми до нього дійдемо, це буде найскладніше питання переговорів. Але я щиро зізнаюся вам, я не підтримую того, як це сформульовано в попередніх домовленостях. За ними, відбуваються вибори, а тоді Україна отримує контроль над кордоном… Я не погоджуюся з такою послідовністю», – заявив президент.

Відповідаючи на питання про те, чи не боїться він опинитися на зустрічі в Парижі 9 грудня фактично «наодинці» з президентом Росії, Зеленський заявив, що якщо побачить таку ситуацію на початку переговорів, то «відразу про це скаже».

«Хочу сподіватися, що всі розуміють, що проблема є глибшою, ніж владнання економічних проблем тієї чи іншої країни», – сказав президент.

Зеленський також зазначив, що не хоче поки що говорити про свій план Б на випадок, якщо Росія блокуватиме будь-які рішення щодо просування у врегулюванні ситуації на Донбасі.

«Я не хочу говорити про план Б прямо зараз – тому він і називається планом Б, тому що я вірю в план А. Але він, звісно, є. І одну річ, яку я хотів би уточнити: мій план Б не полягає в тому, щоб усе залишалося так, як нині», – наголосив Зеленський.

Зустріч «нормандської четвірки» відбудеться 9 грудня в Парижі за участі лідерів України, Німеччини, Франції і Росії. Востаннє такі переговори відбувалися в жовтні 2016 року.

Путін і Зеленський 9 грудня в Парижі вперше зустрінуться особисто, раніше вони спілкувалися лише по телефону.