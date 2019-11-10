Розведення відбулось: яких іще поступок вимагатиме Путін

Відведення військ на Донбасі в районі села Петрівськjuj – останній крок на шляху до зустрічі в «нормандському форматі», на який в Офісі президента України Володимира Зеленського дуже сподіваються. Лідери України, Росії, Франції й Німеччини не зустрічались вже понад три роки. Можливу дату саміту кілька разів переносили. Чому російська сторона затягує процес і які додаткові вимоги до України може висунути президент Росії Володимир Путін? Про це – у матеріалі журналістів проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії.

Відведення сил в районі села Петрівське вже неодноразово зривалося. Могло не відбутися і цього разу.

«Я так розумію, що у зв’язку з неготовністю російської сторони зазначений захід сьогодні не відбудеться», – повідомив 8 листопада заступник командувача ООС Богдан Бондар.

Наступного дня, 9 листопада, – ще одна спроба. Світлова ракета сигналізує: готові відходити.

ОБСЄ підтверджує початок розведення. На все про все у бійців є три дні. За цей час свої позиції повинні залишити 42 українські військовослужбовці.

Про розведення сил на трьох пробних ділянках домовилися у Мінську ще в 2016-му. Йдеться про території в районі Станиці Луганської і Золотого в Луганській області і Петрівського – в Донецькій. На перших двох, відповідно до заяв штабу ООС, відведення військ уже відбулось.

Третя і остання ділянка розташована між підконтрольною Києву Богданівкою і окупованим Петрівським. Ширина ділянки розведення – два кілометри. На карті, яку Донбас Реалії отримали від військових, видно: нова ділянка розташована на території між населеними пунктами, і будинки місцевих жителів туди не потраплять.

Відведення військ в районі Петрівського – остання з умов, які повинна була виконати Україна для зустрічі в «нормандському форматі».

«Ну, слава Богу, тут пару днів у нас ніхто не загинув. Але, чесно, статистика така: два дні – одна людина. Всі кажуть: куди ти поспішаєш, куди ти рвешся в «нормандський формат»? Я рвусь. У мене, ось, табличка: два дні – одна людина. Ось вам і статистика. Так мені треба поспішати чи ні?» – запитує президент України Володимир Зеленський.

Попри бажання президента Зеленського організувати саміт з лідерами Росії, Франції і Німеччини найближчим часом, дату можливої зустрічі вже кілька разів переносили.

«Обстріли якраз свідчать про те, що одна зі сторін не хоче цього прогресу, тому що це останній крок перед зустріччю. Готовність зустрітись найближчим часом залежить від російської сторони. На сьогоднішній момент ви бачите по їхній риториці, зсувається до того, що ми все ж таки найближчим часом зустрінемось», – зазначав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

Але вже через кілька днів у Кремлі фактично перекреслили ці слова голови українського МЗС. Речник російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив: до кінця року саміт може і не відбутися.

«Президент неодноразово повторював: він готовий до будь-яких зустрічей, він зацікавлений у продовженні самітів в «нормандському форматі», але він чекає результатів підготовки і чекає, коли умови безпосередньо приведуть нас до термінової необхідності зустрічі лідерів «нормандського формату», – заявив Пєсков.

Я не виключаю, що російська сторона буде висувати все нові і нові вимоги в обмін тільки на саме проведення цього саміту

«Ця зустріч ризикує, в принципі, відбутися в дуже віддаленому майбутньому, тому що сьогодні ми бачимо, що в обмін на саму тільки обіцянку цієї зустрічі ми вже пішли на цілу низку поступок. Я не виключаю, що російська сторона буде висувати все нові і нові вимоги в обмін тільки на саме проведення цього саміту», – зазначила аналітик Центру дослідження проблем громадянського суспільства Марія Кучеренко.

Тож виконання яких додаткових умов можуть вимагати в Кремлі? На думку експертів, одним із пунктів може стати новий закон про «особливий статус» окупованих територій Донбасу. Дія попереднього документа закінчується 31 грудня 2019 року.

«Перші терміни називалися на початку вересня, потім на початку жовтня, зараз ми вже розраховуємо на середину листопада. Все буде залежати від того, яким буде цей закон. Тому що до цього закону Путіну не вигідно проводити з нами зустріч. Тому що ми домовимося про щось в Парижі, а потім Верховна Рада візьме і ухвалить не той закон, який потрібен Путіну, який обіцяний Путіну, тому буде затягуватися час», – вважає головний редактор сайту «Остров» Сергій Гармаш.

Ще одне важливе для Росії питання, яке можуть спробувати прив’язати до саміту, – газ. Десятирічний контракт між Україною і Росією про транзит завершується 1 січня 2020-го. Зараз тривають переговори між Києвом, Москвою і Європейським союзом про продовження договору.

Вони зупинять транзит. Європа буде на вухах стояти. І Росія скаже: о, зараз вже є причина зібратися у «нормандському форматі»

«Росія бажає загорнути ці перемови, які мають бути просто економічними перемовами, в політичну обгортку. Росія просто поставить це умовою. Скаже: дивіться, є нагальна потреба у «нормандському форматі» – газова криза. Тому що транзиту не буде. Вони зупинять транзит. Європа буде на вухах стояти, неприємність для всіх, кризове явище. І Росія скаже: о, зараз вже є причина зібратися у «нормандському форматі», – каже інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Як заявив український президент, про подальше розведення сил на передовій також мають говорити на саміті. На думку деяких експертів, ця тема Росії невигідна, тому Кремль не поспішатиме із зустріччю.

«Це істотно звужує їхні можливості створювати певні військові провокації. Звужується градус ескалації безпосередньо всередині українського суспільства. Адже для українського суспільства втрати вбитими і пораненими, повідомлення про те, що була значна кількість обстрілів, – це чутлива тема. Для російського суспільства цієї теми в принципі немає», – зазначає Марія Кучеренко.

Після відведення військ в перших трьох точках, за даними штабу ООС, процес можуть поширити ще на чотири ділянки. Але де саме відбудеться подальше розведення – сторони поки не вирішили.

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