Компенсації, амністія і залучення «чиновників» «ЛДНР». Що робити з Донбасом після деокупації?

Що робити з Донбасом після деокупації? Хто підпадає під амністію? Що буде з «чиновниками» угруповань «ЛНР» і «ДНР» ? На ці запитання відповідає команда президента України Володимира Зеленського. Вже є законопроєкт, який визначає майбутнє Донецька і Луганська в Україні. Документ проаналізували журналісти проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Саме в Маріуполі на «Форумі єдності» президент України Володимир Зеленський і його команда намагалися знайти відповідь, «як зшити країну докупи» – від Львова до окупованих Донецька і Луганська?

Чи може бути ситуація, коли в одному купе потяга коли-небудь зможуть спокійно їхати ветеран війни та мешканець окупованого Луганська?

«Невід’ємний етап – це примирення. Примирення людей. Пошук консенсусу. Скільки часу потрібно, щоб загоїлись рани? Чи може бути взагалі така ситуація, коли в одному купе потяга коли-небудь зможуть спокійно їхати ветеран війни та мешканець окупованого Луганська, який не підтримував самопроголошену місцеву владу, але був змушений залишатись на тих територіях?», – виголошував президент України Володимир Зеленський.

«Донбас перехідного періоду» – після можливої деокупації. Яким він буде? Спеціальна комісія вже розробила рамковий документ – майбутній закон, який регулюватиме правила гри відразу після закінчення війни.

«Сподіваємося, що парламентарі будуть працювати так само швидко і ефективно з тим, щоб закон вже був ухвалений у найкоротші терміни, скажімо, в найближчі пів року», – зазначив виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко.

Чотири головні напрямки майбутнього закону про перехідне правосуддя:

компенсація шкоди жертвам конфлікту – матеріальної і моральної – і відновлення порушених прав населення; встановлення історичної правди про події цієї війни і чесне інформування населення про хід і наслідки конфлікту; реформування органів влади в регіоні; і болюче питання – залучення до відповідальності військових і цивільних злочинців по обидва боки конфлікту, а також можлива амністія.

Люди, які живуть в окупації, не несуть відповідальності за проживання в окупації. Люди, які вчинили злочини, ці злочини повинні бути розслідувані

«Люди, які живуть в окупації, не несуть відповідальності за проживання в окупації. Люди, які вчинили злочини, ці злочини повинні бути розслідувані. Питання амністії буде вирішуватися потім. Тяжкі воєнні злочини і злочини проти людяності – ніякої амністії, суд – всі справи. Як тільки ми ясно даємо цей сигнал, то умовна вихователька в дитячому садку каже: «Боже, все, я не сидітиму. Добре!» – каже менеджерка громадської організації «Центр інформації про права людини» Олена Луньова.

Один із можливих механізмів формування нової української влади на Донбасі – залучення фахівців і «чиновників», що вже зараз працюють і керують на окупованих територіях під контролем угруповань «ЛНР» і «ДНР». Команда Зеленського такий сценарій не виключає.

Мені здається, що і на тому боці зараз «у владі» все одно є професійні люди. І я не виключаю, що хтось із них може залишитися в команді нової влади

– Мені здається, що і на тому боці зараз «у владі» все одно є професійні люди. Все одно є люди зі здоровим глуздом, чесні і порядні люди, які хочуть миру, хочуть повернення територій. Але з різних причин залишаються там. Багатьох ми з вами знаємо. І я не виключаю, що хтось із них може залишитися в команді нової влади, – розповів радник секретаря РНБО, народний депутат від «Слуги народу» Максим Ткаченко.

– Максим, а ви особисто готові були б поїхати і стати, якби вам запропонували, «наполовину» мером Луганська? Разом з якимось Пілавовим (так званий «глава адміністрації Луганська» в окупації – ред.), припустимо?

– Ну, напевно, ні.

Хто будуть ті люди, які в нині окупованих Донецькій і Луганській області будуть займатися місцевими радами, відновленням судової системи, поліцією, просто адміністрацією, пенсійними фондами?



«Завтра договір укладається, територіальна цілісність відновлюється, ми контролюємо кордон. А далі? Хто будуть ті люди, які в нині окупованих Донецькій і Луганській області будуть займатися місцевими радами, місцевими справами, відновленням судової системи, поліцією, просто адміністрацією, пенсійними фондами? Хто будуть ці люди? Чи є у нас кадровий резерв, який може сказати: «Так, у нас є такі люди». Якщо у нас такого кадрового резерву немає, то, звичайно, буде питання залучення людей з окупованих територій», – каже Олена Луньова.

Втім, нещодавно призначені радники секретаря РНБО по Донбасу – Максим Ткаченко та Сергій Сивохо – уникають детальних відповідей.

– Сьогодні одна з панелей буде присвячена перехідному правосуддю, це один з механізмів повернення цих територій. Ось які моделі можуть зараз розглядатися?

– Як ви розумієте, в цьому питанні я не професіонал. Я займаюся гуманітарною частиною і довіряю професіоналам, які займаються цим питанням, – сказав радник секретаря РНБО Сергій Сивохо.

– А хто ці професіонали? Хто буде займатися цим питанням?

– Ось і побачимо, так, ось і побачимо, – відповів Сивохо.

Амністія комбатантів, можлива участь «чиновників» «ЛНР» і «ДНР» в майбутніх органах влади на Донбасі, компенсація шкоди – ці теми болісно сприймаються і тут, в Маріуполі. Буквально поруч з місцем проведення президентського форуму в 2015 році відбувся кривавий обстріл кварталу «Східний», внаслідок якого загинула 31 людина, більше від ста отримали поранення. А у вересні цього року тут застрелили колишнього бойовика угруповання «ДНР» Романа Джумаєва, якого суд відпустив під домашній арешт.

«21% – вважають, що ми повинні вести бойові дії до перемоги. 20% – здійснювати економічну блокаду тимчасово окупованих територій. 10% взагалі вважають, що треба відокремити ці території від України. 22% – почати переговори щодо особливого статусу. І 26% – не визначились. Українцям треба домовитися між собою», – зазначив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

Навіть самі міністри визнають: сьогодні встановити правила гри на майбутньому післявоєнному Донбасі можливо тільки шляхом діалогу і примирення всієї країни, в першу чергу по цей бік лінії розмежування. А з цим, кажуть фахівці, у новій владі – поки проблеми.

«Дорожня» карта:

– Володимире Олександровичу! Перехідна юстиція для окупованих територій – це нормальна ідея, як ви вважаєте? Так чи ні?

– Я вибачаюсь, – не відповівши на запитання, у супроводі охоронців, залишив приміщення президент.

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