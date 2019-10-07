Із ватажків «ДНР» – у російські чиновники: яку кар’єру готує Кремль бойовикам Донбасу

Зниклий колишній ватажок угруповання «ДНР» Дмитро Трапезников несподівано з’явився в столиці російської республіки Калмикія – як новий керівник міста. Хто його працевлаштував? Як сприйняли це скандальне призначення в Калмикії? І про які привабливі посади в Росії мріють інші донбаські бойовики? Про це – у матеріалі спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».





Колишній голова фан-клубу «Шахтар» Дмитро Трапезников після підриву ексватажка бойовиків Олександра Захарченко тиждень був номінальним ватажком угруповання «ДНР».

«Ми виконаємо заповіт Олександра Володимировича! І ми – єдина команда, та команда, яку він створив», – заявляв він після загибелі Захарченка.

Але програв у кулуарних іграх нинішньому ватажку Денису Пушиліну. І ось через рік знову з’явився в інформаційному полі. Але вже за сотні кілометрів від Донбасу. «ДНРівця» призначають головою міста Еліста у російській республіці Калмикія.

– Ви взагалі знаєте, що таке Калмикія чи калмики? – запитували Трапезникова місцеві депутати.

– Звичайно, вже знаю...

– Знаєте ... Що це за народ?

– Що-що?

– Калмики – що це за народ?

– Перш за все це ойратські народи, звичайно, знаю! – цю репліку колишнього ватажка угруповання «ДНР» зал зустрів сміхом.

– Я хочу просто зрозуміти, до нас прийшла людина працювати, яка не знає абсолютно міста.

Очевидно, що його працевлаштували по лінії Суркова

«Як він там опинився, це звичайно хороше запитання. Але очевидно, що його працевлаштували по лінії Суркова. Такий чиновник може бути вигідний, знову-таки, для проведення непопулярних рішень. Людина з сумнівною репутацією, він щось зробив – і відправили його у відставку», – пояснює аналітик Московського центру Карнегі Костянтин Скоркін.

Трапезников дуже хоче показати себе ефективним менеджером – інспектує будівництва і дороги. Його головний посил – працювати треба в кілька змін.

– Асфальт ми закатали, все! – звітують робочі.

– Розглядайте можливість другої-третьої зміни! Тільки так! Кінця листопада не буде, я вам одразу кажу. Нам не треба, щоб робили, як кажуть, «залепуху». Потрібна якість! Щоб була якісна дорога, – так показово він інспектував дорогу в Елісті.

Відповідальність за призначення суперечливого градоначальника взяв на себе глава республіки Калмикія Бату Хасіков. А сам Трапезников пояснює: зник на рік, тому що важко переживав загибель свого колишнього боса – Олександра Захарченка.

«Після його загибелі ... Я вам чесно скажу, коли говорю, у мене ком підкочується до горла. Було важко відновитися – і морально, і фізично. І я для себе тоді ухвалив рішення, що я повинен відпочити ... І я більше не продовжував роботу в політиці – насправді було важко відновитися після такої втрати», – заявив Трапезников.

Він має колосальний досвід у відновленні Донбасу. Кращу школу для антикризового менеджера складно вигадати

«Запрошення Дмитра Трапезникова – це особисто моє рішення. Якщо ви не знаєте, він має колосальний досвід у відновленні Донбасу. Я особисто бачив, які там були руйнування і яких результатів особисто він зміг досягти усього лише за кілька років. І, по-моєму, кращу школу для антикризового менеджера складно вигадати», – пояснював вибір колишнього бойовика у зверненні глава Калмикії Бату Хасіков.

Але ось жителі Елісти від «антикризового менеджера» з Донецька були не в захваті. Записували звернення в інтернеті з вимогою не призначати Трапезникова. А коли і це не допомогло – вийшли на центральну площу міста. Характерна деталь – несанкціоновані мітинги в Росії заборонені. І місцеві – переважно буддисти за віросповіданням – влаштували колективний молебень під пагодою. За «вигнання варяга-«ДНРівця».

«Це що, тестування якесь? Ми що, піддослідні кролики?» – вигукували місцеві жителі.

Ми вирішили вийти і помолитися, щоб все у нашого міста було добре і всі негативні сили пішли з нашого міста



«Нас поліція попередила, що не можна робити несанкціонований мітинг, інакше буде розгін. Тому ми просто вирішили вийти всі разом: старше покоління, молодь, об’єднатися і помолитися, щоб все у нашого міста було добре і всі негативні сили пішли з нашого міста», – каже житель Елісти Алдан Ринженов.



«Я почав гуглити, що це за людина. Відразу всі посилання вказують на те, що його ненавидять люди і в Україні, і в «ДНР». І у мене виникло запитання – чому ця людина стала главою нашого міста, у республіці Калмикія, яка за кілька тисяч кілометрів від України?», – обурюється місцевий житель.

«Привіз якогось бандита, скажімо так. На ньому там клейма ніде ставити», – додає інший житель Елісти.

Той, хто зрадив одного разу, буде зраджувати завжди

«Коротке вивчення його біографії показало, що, скажімо так, в лапках він був неодноразово «вірний» то Україні, то «ДНР». А в підсумку – той, хто зрадив одного разу, буде зраджувати завжди», – каже житель російської Елісти.

«Згідно з федеральним законом, згідно з калмицьким законом, Хасіков взагалі не мав права цієї людини представляти депутатам», – наголошують місцеві жителі.

Я вважаю його злодієм і шахраєм



«Я вважаю його злодієм і шахраєм», – відповіла жінка.

«Акції будуть безстроковими, поки влада не прислухається», – заявив житель Елісти.

Один місцевий житель навіть звернувся до Трапезникова українською мовою: «Пане Трапезников, ви зневажали українську мову, ви знищували українську мову на Донбасі. Тепер ви приїхали в Елісту до Калмикії, щоб знищувати калмицьку мову?!».

Кремлівські політтехнологи явно не очікували такої бурхливої реакції. Хотіли тихо прилаштувати «ДНРівця» – а отримали бунт в республіці. Навіщо ж російська влада пішла на цей небезпечний експеримент?

Це не останнє таке призначення. Цих людей треба ж кудись дівати!

«Я думаю, що це не останнє таке призначення. Насправді якщо процес миротворчості буде розвиватися і якщо раптом постане питання про те, щоб Донбас реінтегрувати до складу України... Ось цих людей треба ж кудись дівати! Якщо їх залишити безконтрольно, вони будуть вливатися в ряди злочинності або створювати праворадикальні організації, природно, російській владі це не потрібно», – пояснює Костянтин Скоркін.

Експерти кажуть, цілком ймовірно, якщо слідом за Трапезниковим на керівні посади в регіони Російської Федерації потягнуться й інші представники угруповань «ЛНР» та «ДНР» – Губарєв, Безлер або Плотницкий. Втім, чи живий останній – велике запитання.

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