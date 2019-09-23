Місцеві вибори в ОРДЛО: що думають експерти та жителі окупованого Донецька

Поєднати вибори на окупованих територіях з голосуванням по всій Україні в наступного році – в українському інформаційному просторі знову пожвавилися розмови про реінтеграцію Донбасу і так звану «формулу Штайнмаєра». Всі ці заяви викликають чимало запитань. Чи будуть чесні вибори там, де господарюють бойовики? І що про це думають жителі Донецька і Луганська?

«Формула Штайнмаєра», згідно з якою особливий статус Донецька і Луганська вступає в силу після старту місцевих виборів за українським законодавством, знову набула актуальності. Провести місцеві вибори в усіх містах і районах країни, включаючи непідконтрольні, уже наступного року – такі наміри озвучив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в кулуарах Ялтинського інвестиційного форуму.

«Ми вирішили провести вибори. Це наша територія чи ні? За нашою ідеєю, вибори мають відбутися тоді, коли відбуваються на території України. Ми віримо, що це наша територія. Вибори мають відбуватися за нашим законом, а не за законом, який вони хочуть, – відповів Вадим Пристайко на запитання Радіо Свобода.

Але чи реалістичні плани уряду провести місцеві вибори наступного року? Про це журналісти «Донбас.Реалії» запитали політолога Валерія Димова.

Російський окупант все робить, щоб подібні символи не були реалізовані з українською користю

«Насправді це нереалістично. Знаєте, ще Лобановський казав: «на полі дві команди». Або – танго танцюють двоє. Багато таких прислів’їв, які кажуть, що не все залежить від тебе. А зараз ми маємо не танго і не футбол, а ми маємо війну. І думаю, що російський окупант все зробить і робить, щоб подібні символи не були реалізовані з українською користю», – вважає політолог.

А ось у Росії такі плани української влади викликають тривогу. Ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін під час зустрічі з московським бомондом навіть був змушений виправдовуватися: мовляв, проросійський курс на Донбасі – збережеться.

«Донбас на Україну повернеться чи не відходить? Ми хочемо зрозуміти, що зараз відбувається», – запитують Пушиліна у Москві.

«У якийсь момент ривком буде змінена влада, так би мовити. І буде здійснений такий регіональний державний переворот з подальшою силовою зачисткою», – додає місцевий політолог.

«Вони ж уже будуть повністю легалізовані. Це буде повністю закріплено в Конституції. Там же є ще дуже цікавий момент – це транскордонна співпраця. Мінські угоди – це можливість говорити про цивілізоване розлучення», – відповів Пушилін.

Опозиція, загнана в глибоке підпілля, вкрай негативно ставиться до будь-яких кроків, щодо врегулювання відносин з Україною



Про те, як сприймається ініціатива провести вибори на окупованих територіях, розповів переселенець та блогер Денис Казанський.

«Ну вони, звичайно, проти. Там, скажімо так, є зрада, умовно кажучи. Сегмент непідконтрольних владі всяких там телеграм-каналів, соцмереж – така опозиція, загнана в глибоке підпілля, вкрай негативно ставиться до будь-яких кроків, щодо врегулювання відносин з Україною», – каже Казанський.

Чого ж бояться бойовики? Про це відверто розповів один із засновників угрупування «ДНР» Андрій Пургін.



«До місцевих виборів ми не готові. Зараз антирейтинг «влади» «ДНР» дуже високий, і ми можемо отримати протестне голосування. Ми отримаємо смертельну ситуацію, якщо у нас будуть вибори за партійними списками, тоді у нас на території пройде протестне голосування за участю 800 тисяч мобілізованих Україною. Ми можемо отримати перемогу якихось партій Шарія або «Слуги народу». Це смертельний результат для «республік», – заявив Пургін.

Це ілюзія партій, яку вони намагаються там створити, це навіть не аналог КПРС, це пародія на КПРС!



«А за кого їм голосувати? За «громадський рух» «Донецька республіка»? Так вона викликає у всіх сміх. Навіть там. Це ілюзія партій, яку вони намагаються там створити, це навіть не аналог КПРС, це пародія на КПРС! Це як герої роману Володимира Сорокіна «Блакитне сало», у них там були письменники-клони – «Толстой-9», «Достоєвський-6». Ось ці клони КПРС, які зробили в Луганську і Донецьку, вони нагадують таку деградуючу партію радянську», – зазначає Денис Казанський.

Але як ставляться до ідеї провести місцеві вибори звичайні жителі Донецька, які вже п’ять років не бачили українського прапора? Журналісти «Донбас.Реалії» опитали донеччан і отримали неоднозначні відповіді.

Як і в будь-якій нормальній державі, вибори потрібні

«Як і в будь-якій нормальній державі, в місті, я думаю, вибори потрібні, звичайно», – відповів донеччанин.

«Ну звичайно, потрібні. Щоб були порядок, дисципліна. Бачите, яке місто гарне? Воно раніше було гарне. Звичайно, потрібні!» – каже жінка.

«Я вважаю, що мером має бути людина з Донецька, яка тут і була. Той, хто поїхав – не має права бути мером у такій ситуації. Але голосувати ті, хто виїхали, повинні. У них права не забирав ніхто!», – відповів чоловік.

«Якщо це люди, які за якимись сімейними обставинами виїхали, вони зовсім не носять на собі тих плям, які ми набули у вигляді націоналізму. Це наші корінні жителі, які повернулися і несуть дух Донбасу. Це наші люди», – каже літній чоловік.

«Ті, які не жили? Ви знаєте, мені це не дуже подобається. Поїхали – і до побачення!» – відрізала жінка.

«Звичайно мають! Ось я по собі знаю – якщо в’їжджаєш в Донецьк, серце радіє. Душа болить зараз за Донецьк», – каже чоловік.



Але і по іншу сторону лінії розмежування «формула Штайнмаєра» у багатьох викликає побоювання.

Така формула призведе спочатку до легітимізації наративу «громадянська війна», а потім справді до громадянської війни»

«Думаю, те, що каже нам німець – це в інтересах німців. Що кажуть нам французи – це в інтересах французів. А наш уряд і президент мають відповідати не перед західними політиками, які хочуть вирішити свої вузькополітичні питання за наш з вами рахунок, а перед громадянами України. Громадяни України будуть проти легітимізації такого роду формул, оскільки, на мою думку, така формула призведе спочатку до легітимізації наративу «громадянська війна», а потім справді до громадянської війни», – наголошує політолог Валерій Димов.

За п’ять років війни із зони конфлікту виїхали сотні тисяч українців, чимало з них хотіли б «повернути» Україну в Донецьк і Луганськ – і обрати там нову, українську владу. Але перша невирішена проблема – безпека.

Потрібно реалізувати право переселенців на це голосування, але можливо якесь виїзне

«Безумовно, потрібно реалізувати право переселенців на це голосування, але можливо якесь виїзне. Ось як голосують на дільницях українці за кордоном, щоб була така можливість голосувати переселенцям в Києві та інших великих містах, де їх багато зареєстровано», – каже Денис Казанський.

Днями прийшли останні новини з Мінська: остаточно узгодити так звану «формулу Штайнмаєра» сторони знову не змогли.

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