Донбас.Реалії відвідали колишніх бойовиків Кірсанова і Джумаєва, які зараз живуть у Маріуполі

Чотири з половиною роки провів у в’язниці Валерій Кірсанов – людина, яку називали «корегувальником» обстрілу міста Маріуполя. Тоді в січні 2015 року в результаті удару «Градами» загинуло три десятки людей, понад сотня зазнали поранення. І ось зараз Кірсанов вийшов на волю, живе неподалік місця трагедії. Як це сталося, що в Маріуполі думають про його звільнення і хто ще з бойовиків вийшов із СІЗО? Про це – у спеціальному репортажі журналістів спеціального проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

Приватний сектор на лівому березі Маріуполя. Журналісти Донбас.Реалії в пошуках людини, яку називали «корегувальником» обстрілу мікрорайону «Східний».

– Він проживає, але зараз немає його, – відповіла мати Кірсанова Анна Іванівна.

– Не збирається нікуди з Маріуполя їхати?

– Він мені не доповідає, що він думає, що хоче, – відповіла жінка.

Матері Валерія Кірсанова залишаємо свій номер телефону, а вона запевняє: її син ні в чому не винен.

Справа Кірсанова: у чому його звинувачують

Січень 2015 року. В результаті удару «Градами» – десятки загиблих та понад сотня поранених.

– Олександре, ну сильно-сильно перестарався. Пішло по домівках, по дев’ятиповерхівках, по приватному сектору, Київський ринок, коротше, – вичитував Кірсанов бойовика з позивним «Пепел».

– Ой-ой-ой, – відповідає бойовик.

Голос у перехопленій СБУ розмові – якраз Валерія Кірсанова. Після затримання він зізнався: передавав координати українських військових бойовикам.

«До кінця 2014 року я працював у ДАІ, візуально знав, де стоїть техніка і жива сила ЗСУ в межах міста і прилеглих районах. Я знаходив ці місця в програмі «Google Земля», і мені вибивалися координати», – розповідав Валерій Кірсанов під час допиту.

Крапку в розслідуванні поставили минулого року. СБУ оприлюднила докази участі в обстрілі підрозділів армії Російської Федерації – з 200-ї Печенізької бригади і 2-ї Таманської дивізії. Сімом російським військовослужбовцям і чотирьом бойовикам угруповань «ЛНР» та «ДНР» повідомили про підозру і оголосили в розшук. Але реально всі ці роки за ґратами перебував лише Валерій Кірсанов.

«Як юрист і відповідно до матеріалів саме цієї кримінальної справи… Ні, він – не навідник і не корегувальник «Східного», він збирав інформацію, але йому не було поставлене завдання щодо збору і надання координат саме мікрорайону «Східний». Він збирав інформацію, надавав координати щодо розташування військовослужбовців», – зазначає прокурор відділу спостереження прокуратури Донецької області Марина Лук’янченко.

Чому Кірсанов на волі?

Суд засудив Кірсанова до дев’яти років ув’язнення, але за «законом Савченко», коли день в СІЗО прирівнюється до двох днів у колонії, термін перерахували і через чотири з половиною роки він – на волі.

– Може, варто попросити вибачення і покаятися, – запитують активісти колишнього бойовика, який щойно вийшов із зали суду.

– Може, пройти дасте? – відрізав Кірсанов.

– Не дамо пройти! – на виході з СІЗО Кірсанова зустріли маріупольські активісти. Закидали помідорами і облили зеленкою.

«Сьогодні у Донецьку, у Луганську ми знаємо, що розстрілювали наших патріотів просто за те, що вони були з прапором України, розстріляли родину, яка просто допомагала військовим, а у нас демократія – сьогодні випускають бойовика, корегувальника, провина якого доведена. І він спокійно ходить по місту, де за двадцять кілометрів триває війна», – обурюється волонтер з Маріуполя Галина Одноріг.

Свою провину колишній ДАІшник ні на суді, ні в розмові з активістами не визнав.

– Ви розкажіть мені, що таке коригування вогню? – запитує Кірсанов журналістів.

– Коли кажуть, коли і куди стріляти.

– А коли розмовляють про це через три години після обстрілу – це коригування вогню? – наполягає на своєму Кірсанов.

На волі Валерій Кірсанов також заявив: залишати Маріуполь не збирається – і оселився усього за пару кілометрів від місця трагедії.

Донбас.Реалії кілька разів безрезультатно намагалися застати його вдома. На залишений матері телефонний номер Кірсанов так і не подзвонив. Мовчать і його сусіди.

«Як він може жити з тими людьми, у яких хтось загинув? У нас загинуло більше ніж 30 осіб і більше ніж 100 зазнали каліцтва: залишилися без рук, без ніг. Це страшно, тому він не буде жити тут, його все одно виживуть, тому нехай він біжить, ховається кудись, їде, але такі люди не повинні тут жити», – наполягає голова громадської організації ветеранів АТО «Мужність» Руслан Пустовойт.

Що думають про звільнення Кірсанова жителі Маріуполя?

Щоб зрозуміти, що маріупольці думають про звільнення Кірсанова, Донбас.Реалії вирушають на місце трагедії. Там, де у січні 2015-го було справжнє пекло, зараз спокійне провінційне життя.

«Нічого не можу сказати, ну як я можу знати, якщо я не знаю: винен чи не винен», – відповів місцевий житель.

«Нам те, що влили, те влили, розумієте? Схоже, що винен. Повинен відповісти. Я не знаю, мені страшно, а раптом повториться, ось ніхто нам нічого не гарантує», – каже жінка.

«Ви розумієте, зараз такий час, що я упереджено до вас ставлюся і кажу: ось ця людина – навідник. І все. Ну вони зараз почнуть говорити – а докази, правильно, але вони докази з землі копають. Я не розумію, це все по-білому написано. Треба людину звинуватити? Запросто!» – зазначає чоловік.

«Чесно кажучи, я нашому суду не дуже довіряю, у нас все підганяють так, як зручно. Мені здається, просто знайшли «цапа-відбувайла», і ця людина просто страждає через це. Винні ті, хто почав війну, ось вони винні. А хто почав – невідомо, але принаймні не прості люди-робітники, нам вона не потрібна», – каже жінка.

Домашній арешт для бойовика «П’ятнашки» Джумаєва

Маріупольських активістів обурив не тільки випадок Кірсанова. У, здавалося б, непримітній багатоповерхівці під домашнім арештом перебуває підозрюваний в тероризмі Роман Джумаєв.

– Хто? – запитує Джумаєв через вхідні двері.

– Дільничний! Добрий, як справи?

– Романе, добрий день! Ми – з Радіо Свобода, якщо можна… – намагається поставити запитання журналіст.

– А якщо не можна! Саме через ваш матеріал у мене справа йде, – відрізав Джумаєв.

– Ну ви ж давали інтерв’ю Радіо Свобода.

– Кому?

– Радіо Свобода, в Білорусі.

– Так приїдьте на суд і доведіть, – зачинив двері колишній бойовик.

У 2016-му Джумаєв дав інтерв’ю білоруській службі Радіо Свобода, у якому зізнався: був бойовиком так званої «інтербригади» «Пятнашка». Брав участь у боях за Донецький аеропорт і Дебальцеве. У 2017-му його затримали в Україні. Суд над ним триває, а на початку серпня Джумаєва із СІЗО відправили під домашній арешт.

– Можемо перевіряти його нескінченну кількість разів на добу, перевіряю хоча б раз на добу за місцем проживання, щоб він його не залишав, – пояснює співробітник Лівобережного відділення поліції у місті Маріуполь Ерік Шімадін.

– А на ньому є якийсь браслет або щось?

– Немає, я не знаю, у кого тут, в Маріуполі, є такі браслети, – відповів він.

Живе Джумаєв з бабусею. Вона і вийшла у двір – обурюватися нашими відвідинами. Запевняє: її онук не воював. Донбас.Реалії показали Ганні Михайлівні його фотографії зі зброєю в руках.

– Добре, навіть якщо – хіба мало, Боже мій, так, може, товариш там, йому ж цікаво, воно ж дурне. Скільки йому було?! У нього там товариш був, – пояснює жінка.

– Ну це він?

– Я не знаю, по-перше, сліпа, не бачу. А напевно, може, люди хотіли, щоб вільно жили: самостійний Донбас, як в Латвії, ви знаєте. А не те, що проти України. Чи воно розуміло, Господи! – додає літня жінка.

«Ви подивіться, скільки патріотів віддали життя, молоді хлопці – від 18 і до 60 років гинуть кожен день, кожен день ми проводжаємо своїх друзів, своїх братів, ховаємо їх, це біда, це цвіт нації. А ці ходять, мовляв, ми законом захищені, ви нас не вб’єте, ви нас не поб’єте, бо вас посадять, відразу знищать, а ми будемо ходити, ми там убивали, а тут у нас все добре – ось це страшно», – каже Руслан Пустовойт.

І якщо для Романа Джумаєва – вирок суду ще попереду, то Валерій Кірсанов – тепер вільна людина.

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