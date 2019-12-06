Порошенко дав Зеленському поради перед самітом у Парижі: ніколи не довіряти Путіну

Колишній президент України Петро Порошенко дав чотири поради чинному голові держави Володимиру Зеленському перед «нормандським самітом» у Парижі 9 грудня. П’ятий президент України (2014-2019) написав про це у статті для видання «Українська правда» 6 грудня.

Порошенко радить «повернутися до теми берлінської «дорожньої карти», яка, «за задумом українсько-німецько-французької коаліції, є формалізованою структурованою логічно-обумовленою послідовністю безпекових та політичних кроків усіх причетних сторін, реалізація яких забезпечить політико-дипломатичне врегулювання ситуації на Донбасі».

Крім того, Порошенко радить повернути у порядок денний питання про миротворців під проводом ООН на Донбасі як «невід’ємний елемент мирного врегулювання».

Також експрезидент радить «не включати «газове питання» до загального порядку денного «нормандського саміту», щоб не дозволити Росії сформувати невигідний для України «пакет домовленостей», за яким за «дешевий» газ Україна зробить важливі поступки на політичному треку».

Крім того, Порошенко закликає не довіряти президентові Росії Володимиру Путіну й уникати зустрічі з ним віч-на-віч.

«І найважливіша порада: не довіряти Путіну. Ніколи і ні в чому. Путін маніпулює всім: змістом, фактами, цифрами, картами, емоціями. Він ненавидить Україну й українців і не бачить нашого місця на політичній карті Європи», – наголошує п’ятий президент.

Зустріч у «нормандському форматі» запланована на 9 грудня у столиці Франції. Востаннє такі переговори відбувалися в жовтні 2016 року. Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що лідери країн «нормандської четвірки» обговорять повернення полонених, припинення вогню, контроль над українсько-російським кордоном і вибори на Донбасі.