Три фракції Ради окреслили для Зеленського «червоні лінії» перед 9 грудня

Три парламентські фракції звернулися до президента України Володимира Зеленського зі спільною заявою перед призначеними на 9 грудня переговорами у «нормандському форматі».

«Заяву щодо недопущення порушення національних інтересів України» підписали лідери політичної партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко, партії «Голос» Святослав Вакарчук та Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

Політики оприлюднили п’ять «червоних ліній», «порушення яких завдасть непоправної шкоди Україні».

«1. Жодних компромісів щодо унітарної держави і ніякої федералізації.

2. Жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу.

3. Жодних політичний дій, зокрема виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки і деокупації. Зокрема, виведення російських військ, роззброєння незаконних збройних формувань, встановлення контролю над державним кордоном.

4. Жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму в Україну.

5. Жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії», – такими є вимоги лідерів трьох фракцій.

Зустріч «нормандської четвірки» відбудеться 9 грудня в Парижі за участі лідерів України, Німеччини, Франції і Росії. Востаннє такі переговори відбувалися в жовтні 2016 року.

Володимир Зеленський і Володимир Путін 9 грудня в Парижі вперше зустрінуться особисто, раніше вони спілкувалися лише по телефону.