Кремль: Путін не буде обговорювати із Зеленським статус Криму

Президент Росії Володимир Путін не буде обговорювати з президентом України Володимиром Зеленським питання про приналежність Криму, заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

«Тут ніякої реакції бути не може. Будь-яке обговорення теми Криму неможливе. Про це неодноразово говорилося на різних рівнях», – заявив Пєсков.

Раніше в інтерв’ю Der Spiegel, Le Monde, Time і Gazeta Wyborczа Зеленський заявив, що в переговорах «із повернення Криму могли б допомогти США».

Напередодні глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав Зеленського підняти тему Криму під час зустрічі в «нормандському форматі» 9 грудня.

Раніше президент України Володимир Зеленський в ексклюзивному коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії сказав, що формули деокупації для Криму немає і без міжнародних партнерів деокупація півострова неможлива.