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03 грудня 2019, Київ 14:33
Новини | Політика

Пристайко назвав «RUxit» головним сподіванням від «нормандського саміту»

«Наше головне очікування від «нормандського саміту» і будь-яких інших форматів – це те, що я називаю RUxit: ми хочемо, щоб Росія і російські сили залишили Україну»

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Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко назвав «RUxit» – вихід Росії і її сил з України – головним очікуванням від саміту «нормандської четвірки» в Парижі 9 грудня.

«Наше головне очікування від «нормандського саміту» і будь-яких інших форматів – це те, що я називаю RUxit: ми хочемо, щоб Росія і російські сили залишили Україну», – написав Пристайко 3 грудня в твітері.

Зустріч «нормандської четвірки» відбудеться 9 грудня в Парижі за участі лідерів України, Німеччини, Франції і Росії. Востаннє такі переговори відбувалися в жовтні 2016 року.

Володимир Зеленський і Володимир Путін 9 грудня в Парижі вперше зустрінуться особисто, раніше вони спілкувалися лише по телефону.

Що станеться на Донбасі, якщо Зеленський і Путін не домовляться?
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Що станеться на Донбасі, якщо Зеленський і Путін не домовляться?

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