Пристайко назвав «RUxit» головним сподіванням від «нормандського саміту»

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко назвав «RUxit» – вихід Росії і її сил з України – головним очікуванням від саміту «нормандської четвірки» в Парижі 9 грудня.

«Наше головне очікування від «нормандського саміту» і будь-яких інших форматів – це те, що я називаю RUxit: ми хочемо, щоб Росія і російські сили залишили Україну», – написав Пристайко 3 грудня в твітері.

Зустріч «нормандської четвірки» відбудеться 9 грудня в Парижі за участі лідерів України, Німеччини, Франції і Росії. Востаннє такі переговори відбувалися в жовтні 2016 року.

Володимир Зеленський і Володимир Путін 9 грудня в Парижі вперше зустрінуться особисто, раніше вони спілкувалися лише по телефону.