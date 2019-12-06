Зеленський про Путіна: «хочу побачити людину»

Президент України Володимир Зеленський підтвердив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера», що 9 грудня в Парижі на полях зустрічі в «нормандському форматі» зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним.

«Я хочу побачити людину і я хочу привезти з «нормандії» розуміння і відчуття, що дійсно всі хочуть поступово закінчити цю трагічну війну. Я це зможу точно зрозуміти за столом», – твердить Зеленський.

Раніше Зеленський заявив, що на зустрічі з російським президентом хоче домовитися про обмін полоненими і політв’язнями до Нового року за формулою «всіх на всіх».

Зустріч у «нормандському форматі» запланована на 9 грудня у столиці Франції. Востаннє такі переговори відбувалися в жовтні 2016 року. Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що лідери країн «нормандської четвірки» обговорять повернення полонених, припинення вогню, контроль над українсько-російським кордоном і вибори на Донбасі.