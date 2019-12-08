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09 грудня 2019, Київ 01:12
Фотогалереї

Як у Києві «проводжали» Зеленського на «нормандські» переговори – фотогалерея

У Києві сьогодні «проводжали» президента Володимира Зеленського на зустріч «нормандської четвірки», що відбудеться у понеділок, 9 грудня. Ранкова акція на майдані Незалежності пройшла під гаслом «Червоні лінії для Зе». На цей мітинг зібралися близько двох тисяч людей. Надвечір активісти біля Офісу президента України провели «Нічну варту на Банковій» та встановили намети. Учасники акції закликали Володимира Зеленського не порушувати національні інтереси України під час зустрічі лідерів «нормандського формату» в Парижі.
Протест на майдані Незалежності &laquo;Червоні лінії для Зе&raquo;
1 Протест на майдані Незалежності «Червоні лінії для Зе»
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Акція &laquo;Нічна варта на Банковій&raquo; під стінами Офісу президента України
7 Акція «Нічна варта на Банковій» під стінами Офісу президента України
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