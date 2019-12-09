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09 грудня 2019, Київ 10:21
Новини | Політика

Біля Офісу президента триває акція з наметами, поліція закликає до «норм закону»

Активісти заявляють, що прийшли під ОПУ, щоб не допустити здачі національних інтересів під час «нормандської зустрічі»

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У центрі Києва біля будівлі Офісу президента України на вулиці Банковій у понеділок вранці продовжується акція, яку напередодні ввечері почали протестувальники, розгорнувши намети. Частина з них залишилася у наметах на ніч. Активісти заявляють, що прийшли під президентську канцелярію, щоб не допустити здачі національних інтересів під час сьогоднішньої зустрічі у «нормандському форматі» в Парижі.

Разом із протестувальниками вночі на посилену варту вийшла поліція.

«У столиці правоохоронці стежитимуть за правопорядком до завершення акції. Поліцейські закликають учасників дотримуватися норм чинного законодавства», – йдеться в повідомленні.

Інформації про правопорушення немає.

/**/ /**/ Мітинг біля Офісу президента України, Київ, 8 грудня 2019 року
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Біля Офісу президента відбувається акція «Нічна варта на Банковій», учасники встановили намети

9 грудня відбудеться перша за три роки зустріч лідерів «нормандської четвірки». Президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Анґела Меркель та президент Росії Володимир Путін проведуть переговори в столиці Франції.

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