Біля Офісу президента триває акція з наметами, поліція закликає до «норм закону»

У центрі Києва біля будівлі Офісу президента України на вулиці Банковій у понеділок вранці продовжується акція, яку напередодні ввечері почали протестувальники, розгорнувши намети. Частина з них залишилася у наметах на ніч. Активісти заявляють, що прийшли під президентську канцелярію, щоб не допустити здачі національних інтересів під час сьогоднішньої зустрічі у «нормандському форматі» в Парижі.

Разом із протестувальниками вночі на посилену варту вийшла поліція.

«У столиці правоохоронці стежитимуть за правопорядком до завершення акції. Поліцейські закликають учасників дотримуватися норм чинного законодавства», – йдеться в повідомленні.

Інформації про правопорушення немає.

9 грудня відбудеться перша за три роки зустріч лідерів «нормандської четвірки». Президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Анґела Меркель та президент Росії Володимир Путін проведуть переговори в столиці Франції.