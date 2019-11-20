Зеленський назвав чотири питання для дискусії лідерів «нормандського формату»

Лідери країн «нормандської четвірки» обговорюватимуть повернення полонених, припинення вогню, контроль над українсько-російським кордоном та вибори на Донбасі, заявив президент України Володимир Зеленський у Станиці Луганській на Луганщині.

«Важливо, щоб ми досягли конкретних термінів повернення всіх українських полонених, які підтверджені тією стороною. І обов’язково, щоб ми знайшли виходи повернення тих людей, які не підтверджені тією стороною, але підтверджені нашими списками», – розповів Зеленський.

Він назвав нинішнє перемир’я на Донбасі «фейковим».

«Друге питання – фейкове припинення вогню, фейкове хибне перемир’я. Таке, знаєте, тимчасове. Два-три дні було перемир’я, потім почали щось там пострілювати, а потім щось серйозне вже було і втрачаємо людей. Тобто серйозне перемир’я, серйозне припинення вогню – жодних немає пострілів», – сказав президент.

На його думку, важливо визначити відповідальність за порушення режиму тиші.

«Третє питання – це контроль над кордоном, передача контролю Україні над кордоном України та Росії. Четверте питання. Я думаю, що воно одне з непростих, тому що з багатьох складових складається це питання, тому що можливість проведення місцевих виборів на вже тимчасово окупованій території України», – заявив Зеленський.

Зустріч у «нормандському форматі» має відбутися 9 грудня у Парижі. Востаннє такі переговори відбувалися в жовтні 2016 року.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 жовтня 2019 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.